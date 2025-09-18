Свят

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

18 септември 2025, 17:45
Военен хеликоптер се разби в САЩ
Източник: iStock/GettyImages

В оенен хеликоптер се разби близо до военна база в щата Вашингтон късно в сряда вечерта, съобщи служител на американската армия пред Си Ен Ен.

„Военната база „Луис-Маккорд“ потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в селски район наблизо“, посочва служителят.

„Инцидентът е станал около 21:00 часа тихоокеанско лятно време,“ добави той.

Ясни са причините за авиокатастрофата във Вашингтон

Служителят не пояснява дали има жертви, добавяйки, че инцидентът „все още е в процес на проучване и към момента няма допълнителни подробности“.

„Уведомени сме, че военните са загубили връзка с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество с тях, за да разположим всички необходими ресурси, за да съдействаме“, заявиха от офиса на местната шерифска служба. Заместник-шерифи са пристигнали на мястото, на което се смята, че е станал инцидентът.

Източник: CNN    
хеликоптер САЩ
