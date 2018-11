Министърът на външните работи на Германия Хайко Маас представи свой план за запазване на мира в Европа, в който се предлага забрана на бойните роботи и на хиперзвуковите ракети.

Маас посочва в „Шпигел“ (Der Spiegel), че на фона на разговорите за излизане на САЩ от Договора за ракетите със среден и малък обсег, медиите все по-често говорят за неща като надпревара във въоръжаването и ядрено сдържане, което много напомня ситуацията от 80-те години на миналия век.

Само че Маас смята подобни аналогии за нереални и отбелязва, че оттогава много неща са се променили.

„Сега един на друг се противопоставят вече не два лесно предсказуеми военно-политически блока с равни сили. Светът стана асиметричен. Границата между ядрените и конвенционалните оръжия се заличава.“

Според Маас ключов проблем е недостигът на доверие между страните по договора.

Отговорност за това той вижда на първо място в Русия, която, според неговото мнение, не е успяла да осигури достатъчно прозрачност и да разсее подозренията на американците. В същото време Маас отбелязва, че европейците разполагат с достатъчно авторитет, за да напомнят важността на ограниченията не само на Москва, но и на Вашингтон. А Германия, за разлика от САЩ, не е за отмяна на договора, а за това той да бъде спазван и от двете страни.

Освен това Маас е убеден, че за запазване на мира в Европа е необходимо да се измени подхода към контрол на различните видове оръжия и към процеса на разоръжаване. Той подчерта, че Договорът за ракетите със среден и малък обсег сам по себе си не може да гарантира мира.

Като пример германският министър посочва руските ракети, разположени в Калининградска област. По неговите думи те не нарушава условията на договора – но в същото време могат за броени минути да достигнат много страни от ЕС.

Ето защо Маас предлага примерен план за Европа. Той се състои от четири точки, в първата от които министърът пише, че „общите интереси трябва да бъдат по-важни от взаимното недоверие“.

Освен това германският първи дипломат настоява за прагматичен обмен на данни между САЩ, Русия и Европа, съвместна оценка на рисковете, които поставят за мира всички нови видове оръжия. Създаване на дееспособна система за отчитане на въоръженията.

Пълен контрол над ракетите – както балистичните, така и крилатите. Създаване на международен набор от правила, засягащи създаването и използването на ракети.

Постигане на договорености с Китай за по-голяма прозрачност на неговата ракетна програма, която предизвиква все по-голямо безпокойство в САЩ и редовно обновяване на правилата в случай на появата на нови видове въоръжения, които не попадат под съществуващите правила. Забрана на най-опасните оръжия.

Според него оръжие, което засега все още изглежда като извадено от научната фантастика, в най-скоро време може да стане смъртоносно опасна реалност. Такива са руските хиперзвукови ракети.

Също така безпокойството на Маас предизвиква и възможното разполагане на оръжия в Космоса и използването на напълно автономна безпилотна бойна техника.

Германия се надява такава техника, която Маас нарича „роботи-убийци“, да бъде забранена на равнище ООН и вече е започнала този процес. Що се отнася до останалите перспективни видове оръжие, то министърът предлага тяхното бъдеще да бъде обсъдено на международно равнище следващата година.

В заключение Маас пише, че Германия е длъжна да остане мирна държава. „Ние и по-нататък решително и последователно ще бъдем за разоръжаване. Само така може да се спре глобална надпревара във въоръжаването. Само така може да се постигне мир в Европа“, е убеден германският външен министър.

