Свят

Фон дер Лайен: Трябва да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света

По нейните думи може да има различни мнения дали ударите по Иран са война по избор, или война от необходимост

9 март 2026, 12:18

Източник: gettyimages

Е вропейската външна политика винаги ще бъде обвързана с ограничения, трябва да приемем това и да признаем, че не можем да решим всеки проблем по света, или изцяло винаги да успяваме да съчетаваме нашите интереси и ценности. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред участниците в годишната среща в Брюксел на посланиците на ЕС.

Европа повече не може да бъде пазител на стария световен ред. Този свят няма да се върне. Винаги сме защитавали системата от правила, изработени с нашите съюзници, но това вече не е единственият начин за защита на нашите интереси, добави Фон дер Лайен.



Тя отново постави въпроса дали европейската система за взимане на решения, изградена върху единодушие и отстъпки, помага или е пречка Европа да бъде геополитически актьор. Трябва да можем с всички средства да противодействаме на агресията и опитите за външна намеса, да бъдем по-прагматични при правенето на бизнес по света, призова председателят на ЕК. 

В сърцевината на ЕС е мирът. За да постига мир в днешния свят, Европа трябва да може да налага сила, да сдържа, да противодейства. Необходими са ни средства за защита на територията, на демокрацията, на начина ни на живот. Във всяка европейска политика въпросът за сигурността трябва да бъде отчитан. Мирът и сигурността в Европа зависят от нас, обобщи Фон дер Лайен.

По повод последните събития в Близкия изток тя каза, че очаква дългосрочни последици, които поставят под въпрос международния ред, основан на правила, както и единството на ЕС. Фон дер Лайен отбеляза, че смъртта на иранския лидер Али Хаменей е била приветствана от мнозина с надеждата, че това би отворило вратата за свободен Иран. Не трябва да се леят сълзи за иранския режим, той носи смърт и наложи репресии на собствените си хора, предизвиква дестабилизация в региона, изби хиляди млади хора, добави тя. 



По нейните думи може да има различни мнения дали ударите по Иран са война по избор, или война от необходимост.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС ще осигури на Украйна обещания заем от 90 млрд. евро. Войната там трябва да завърши така, че да не бъдат посети семената на бъдещ конфликт, призова тя. Искаме това кръвопролитие да спре, Европа винаги ще бъде до Украйна, независимо какво се случва другаде по света, добави председателят на ЕК.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейска външна политика Урсула фон дер Лайен Геополитика на ЕС Мир и сигурност Близък изток Ирански режим Война в Украйна Международен ред Отбрана на Европа Предизвикателства пред ЕС
