Евродепутат заплашва Фон дер Лайен със съд

Е вродепутатът от крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР) Георге Пиперя, който наскоро внесе вот на недоверие срещу председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, заплаши да я съди. Това става ясно от прессъобщение на АУР.

Днес Пиперя е изпратил отворено писмо до Урсула фон дер Лайен, след като преди ден Европейската комисия го обвини, че инициираният от него вот на недоверие е бил подкрепен от Русия.

Gheorghe Piperea, the Romanian MEP behind the motion of no-confidence against European Commission President Ursula von der Leyen, has threatened to bring her to court over her alleged “false accusations” regarding Russian backing. https://t.co/geZTXX0RU2