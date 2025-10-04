Свят

Украински министър след атака срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки

4 октомври 2025, 17:18
Украински министър след атака срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики
Източник: БТА

У краинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руската атака, при която бе поразен пътнически влак, изисква сериозен отговор и призова за въвеждането на "нови опустошителни санкции" срещу Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)

Сибига написа в социалната мрежа "Екс", че руската атака с дрон срещу жп гарата в град Шостка, Сумска област, е била умишлена. Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки.

"Това е една от най-варварските руски тактики", каза Сибига, като поясни, че при втората атака обект на нападението стават спасителните екипи и хората, които евакуират пострадалите.

"Нови опустошителни санкции. Ново подсилване на Украйна. Това може да бъде направено и трябва да бъде направено, за да бъде повишена цената на тази война за Русия", призова външният министър.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
