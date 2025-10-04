Украински министър след атака срещу пътнически влак: Това е една от най-варварските руски тактики

У краинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руската атака, при която бе поразен пътнически влак, изисква сериозен отговор и призова за въвеждането на "нови опустошителни санкции" срещу Русия, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.
Пътнически влак бе ударен при руска атака срещу жп гара в Украйна, много ранени (ВИДЕО)
Сибига написа в социалната мрежа "Екс", че руската атака с дрон срещу жп гарата в град Шостка, Сумска област, е била умишлена. Министърът поясни, че срещу гарата са били извършени две последователни атаки.
These were targeted and deliberate Russian drone strikes on passenger trains in Shostka, Sumy region. Not one, but two strikes one after another.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 4, 2025
This is one of the most barbaric Russian tactics—the so-called “double-tap”—with the second attack hitting rescuers and people who… pic.twitter.com/dPY18p3n31
"Това е една от най-варварските руски тактики", каза Сибига, като поясни, че при втората атака обект на нападението стават спасителните екипи и хората, които евакуират пострадалите.
"Нови опустошителни санкции. Ново подсилване на Украйна. Това може да бъде направено и трябва да бъде направено, за да бъде повишена цената на тази война за Русия", призова външният министър.