Ескалация на конфликта: Много жертви и над 400 ранени след атаката в Ливан

С лед като извършиха над 300 въздушни удара в Южен Ливан, Израелските сили за отбрана днес призоваха жителите на долината Бекаа в североизточната част на страната да се евакуират от домовете си, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

"Призив към жителите на ливанските села в района на Бекаа: Призив към жителите, които се намират в близост до или в сгради и къщи, в които се съхраняват ракети и оръжия - незабавно да се отдалечат от тях“, написа в Туитър полковник Авихай Адраи, говорител на Израелските сили за отбрана на арабски език.

"Това е конкретно предупреждение към селата в долината Бекаа в Ливан. Жителите, които се намират в близост до или в домове, където се съхраняват ракети и оръжия - незабавно се отдалечете от тях за собствена безопасност. Вие наблюдавате нашите операции в района на Южен Ливан, откъдето "Хизбула" се готви да обстрелва с оръжията си Израел, и ние няма да позволим това. Отдалечете се от тези домове в името на собствената си безопасност. "Хизбула" ви лъже и ви излага на опасност“.

През целия ден израелски въздушни удари атакуваха позиции на "Хизбула" в Южен Ливан.

Преди ударите говорителят на ЦАХАЛ контраадмирал Даниел Хагари предупреди цивилните граждани от Южен Ливан да се евакуират.

Ескалация в Близкия Изток: Израел и "Хизбула" продължават да се обстрелват през границата

"В продължение на повече от 20 години "Хизбула" поставя оръжия в домовете, превръщайки Южен Ливан в бойна зона. Ние наблюдаваме тази дейност, откриваме оръжията и ги унищожаваме с прецизни удари. Призоваваме ви незабавно да се отдалечите от тях, с оглед на вашата безопасност. "Хизбула" ви застрашава“, добави Хагари.

Хагари разкри, че "Хизбула" се готвела да изстреля крилата ракета, скрита в цивилна къща, но сградата е била взривена при превантивен въздушен удар.

Видеоматериал, публикуван от армията, показва как терорист разкрива ракетата. Според ЦАХАЛ става дума за крилата ракета DR-3, която е руско производство. DR-3 носи 300-килограмова бойна глава и има обсег до 200 км.

Междувременно жителите на редица северноизраелски общини бяха инструктирани да останат в близост до укритията поради ракетните обстрели от страна на "Хизбула“.

Двама израелци бяха ранени по време на атаките. Единият мъж е хоспитализиран с леки наранявания от шрапнели, а другият е пострадал, докато си проправял път към защитена зона. Служителите за спешна помощ на Маген Давид Адом ("Червения Давидов щит" - аналог на Червения кръст в Израел - бел. ред.) са оказали помощ на други трима души, които са получили панически атаки. Сирените за ракетна тревога са били чути в цялата северна част на страната.

