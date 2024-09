"Хизбула": Навлязохме в нова фаза - на уреждане на открити сметки

В торият човек в йерархията на „Хизбула“, шейх Наим Касем, заяви, че ливанското ислямистко движение навлиза в „нова фаза“ в конфликта, който води срещу Израел от началото на войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

„Навлязохме в нова фаза“ - на уреждане на „открити сметки“, каза той на погребението на Ибрахим Акил, висш военен ръководител, убит в петък при израелски удар.

„Заплахите няма да ни спрат: ние сме готови за всеки военен сценарий“ срещу Израел, добави Касем в речта си, която беше първият официален коментар от страна на официален представител на движението след израелската атака.

last Wednesday Israel's Defense Minister Gallant visited the Ramat David base and took a picture there, when he announced "the opening of a new phase in the war".



Today Hezbollah has bombed the base and the counter message it is trying to convey. pic.twitter.com/DPDGWU4nlR