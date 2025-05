ЕС готви нови санкции срещу Русия

В ърховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че Съветът на ЕС днес ще одобри нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. По нейните думи заради липсата на съгласие от Москва за безусловно прекратяване на огъня, ЕС ще започне подготовката за допълнителни мерки.

(Във видеото: Антониу Коща и Кая Калас посетиха Киев)

Според Калас снощният разговор между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин показва, че по въпроса с прекратяването на огъня няма напредък. По нейните думи европейските санкции ще окажат чувствително въздействие в следващите месеци.

Sanctions without the will to back them up with force do not work. The EU is introducing the 17th package of “sanctions from hell” against Russia since 2022, but the war in Ukraine continues. https://t.co/lNXjESif4V pic.twitter.com/U3C1WfoNry