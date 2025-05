ЕС готви нов пакет санкции, за да увеличи натиска над Русия

Е вропейският съюз работи върху нов пакет санкции за Русия, с които да увеличи натиска върху руския президент Владимир Путин, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Ще увеличим натиска", каза Фон дер Лайен преди срещата с европейските лидери в албанската столица Тирана.

We want peace.



Now is the time to intensify the pressure until Putin is also ready for peace.



This is why we are working on the 18th package of sanctions ↓ pic.twitter.com/QYJRInCleO