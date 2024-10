Кола бомба е убила служител на АЕЦ "Запорожие"

С лужител на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Южна Украйна е загинал рано тази сутрин при нападение с кола бомба, предаде Ройтерс, като цитира изявление на руската Следствена служба.

🇷🇺 RIA Novosti shared a video from the Investigative Committee of the aftermath of the Ukrainian terrorist attack. A car bomb exploded in Energodar and killed an employee of the Zaporizhia NPP https://t.co/ZgKUhmy3w1 pic.twitter.com/HWdz6QAYAF