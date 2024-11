Жертва и ранени при експлозия на граната на парти в Хърватия

Е дин човек загина, а други четирима бяха ранени в събота при експлозия на граната по време на парти, проведено в сграда в Книн, Южна Хърватия, съобщи днес полицията, цитирана от Франс прес.

Според първите данни от разследването 25-годишен мъж е извадил ръчна граната по време на партито и я е предал на друго лице.

Според полицията гранатата е експлодирала заради неправилно боравене с нея, като е убила един човек и е ранила други четирима души, сред които и непълнолетен.

