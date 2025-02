Една от най-популярните атракции в Париж се закрива за 5 години

П ри откриването си през 1977 г. Център Помпиду предизвиква шок в парижкото общество.

Този огромен културен център с индустриален външен вид и ярко оцветени тръби се откроява като болка в периферията на историческия квартал Маре във френската столица.

Конструкцията му отвътре навън не можела да бъде по-различна от околните сгради, създадени по време на обновяването на Париж от Жорж-Евген Хаусман през XIX в., с техните характерни високи прозорци и балкони от ковано желязо.

Но това била целта. Когато бившият френски президент Жорж Помпиду изложил визията си за атракцията, която по-късно ще носи неговото име, той бил вдъхновен от привличащата вниманието архитектура на модерни музеи като Гугенхайм в Ню Йорк.

„Страстно бих искал в Париж да има културен център, какъвто досега се опитваха да създадат в Съединените щати с нееднозначен успех, който да бъде едновременно музей и център за творчество“, казва той в интервю за вестник Le Monde през 1972 г.

