Един загинал и един ранен при срутване на сграда в Истанбул

И сторическа сграда се срути днес в истанбулския квартал "Бешикташ". Един човек е загинал и един е ранен при срутването на зданието, съобщи валийството на Истанбул, цитирано от турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Триетажната сграда се срутила по време на реставрация около 15:30 ч. При инцидента са били затрупани двама души. Единият човек е бил изваден изпод отломките от хората наоколо.

A collapse occurred in the building that was being renovated in Beşiktaş Kuruçeşme, Istanbul.



One worker was trapped under the dent. #Turkey #Turkish #İstanbul pic.twitter.com/cXRFSBWd0o