„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

Б осът в изгнание на подземния свят Казем Хамад е арестуван в Ирак, като властите го описват като „един от най-опасните издирвани мъже в света“, съобщава New York Times.

Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл ключова роля в т.нар. тютюневи войни в Мелбърн, докато е живял в родината си, след като е бил депортиран през 2023 г.

Арестът му беше потвърден от Националния център за международно съдебно сътрудничество на Ирак във вторник вечерта, който заяви, че е „в отговор на официално искане от Австралия“.

‘One of the world’s most dangerous men’ captured in Iraq https://t.co/7qUK97DdA8 pic.twitter.com/LIqLD6cNml — New York Post (@nypost) January 14, 2026

„Обвиняемият е един от най-опасните издирвани мъже в света“, се казва в изявлението. „Той е отговорен за вноса на големи количества наркотици в Ирак и Австралия, както и за контрабандата на хероин.“

„Той е замесен и в най-известните организирани престъпни групи в Австралия — Сидни, отговорни за стрелби, убийства, отвличания, насилствени нападения, изнудване и внос на наркотици.“

„Освен това, той е замесен в престъпни банди, които имат широко влияние в Австралия и Близкия изток и са отговорни за извършването на убийства, стрелби, пране на пари, измами, нападения, палежи и трафик на наркотици на световно ниво.“

Миналата година 41-годишният Хамад беше обявен за „заплаха за националната сигурност на страната“ от комисаря на Австралийската федерална полиция Криси Барет по време на изслушване в Сената. Тя посочи предполагаемите му връзки с „палежи, свързани с тютюнопушенето“, както и разузнавателна информация, която го свързва със запалителния атентат срещу синагогата „Адас Израел“ в Мелбърн – уж от името на иранското правителство – през декември 2024 г.

Хамад беше депортиран от Австралия, след като излежа осемгодишна присъда за участието си в мрежа за трафик на наркотици. Той беше върнат в родния си Ирак, откъдето семейството му е избягало по време на първата война в Персийския залив, преди да пристигне в Австралия като бежанци през 1998 г.

Въпреки това полицията смята, че през годините след депортирането си той е останал влиятелна фигура в подземния свят на Мелбърн и е поел контрол над голяма част от незаконната търговия с тютюн в града. Източник заяви пред Herald Sun миналата година, че Хамад може да струва „стотици милиони“.