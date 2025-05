Дъщеря и внуче на криптомилионер се спасиха след опит за отвличане в Париж

М аскирана банда се опита да отвлече дъщерята на шеф на известна криптовалутна компания в Париж и малкия ѝ син, но след ожесточена борба бяха принудени да избягат с празни ръце. Опитът за отвличане се разигра във вторник сутринта, 13 май, около 08:20 часа местно време, в 11-ти район на френската столица и беше заснет от случаен наблюдател, пише ВВС.

Според полицейски източници жертвата е дъщеря на съоснователя на популярната френска платформа за обмен на биткойни Paymium. Тя е била с малкото си дете и със съпруга си, когато трима маскирани мъже изскочили от бял микробус и опитали да отведат насила майката и детето. Семейството оказало яростна съпротива, като бащата бил многократно удрян по главата в опита си да ги защити.

Междувременно минувачи на оживената улица Rue Pache първоначално били твърде шокирани, за да се намесят. Когато обаче жената успяла да изтръгне пистолет от един от нападателите и да го хвърли на улицата, а жертвите започнали да викат за помощ, хората реагирали активно.

"Modern France" this morning as armed kidnappers attack and attempt to kidnap relatives of a crypto currency entrepreneur in the centre of Paris in broad daylight. pic.twitter.com/RdNB2anCgS