След объркване на ембриони: Двойка бе принудена да върне децата си

М айка разбира за невъобразимото объркване в родилната зала, когато близнаците момичета, които е чакала, се оказват момчета от две други майки с друга раса. Едното момче е било с кавказки черти.

Тя и съпругът ѝ, посочени в съдебните документи като A.P. и Y.Z., се борили години наред да заченат, преди да похарчат 100 000 долара в клиниката Cha в Южна Калифорния. Но само шест седмици след като станали родители, съдът им е наредил да предадат бебетата, които са очаквали с такова нетърпение.

И това им причини "трайни емоционални увреждания, от които няма да се възстановят", се твърди в техния иск. Те може би никога няма да разберат какво се е случило с техните ембриони, както и дали сегашните криоконсервирани ембриони са генетично съвместими с тях - се казва още в иска.

Попечителството над едно от момчетата е предоставено на генетичната му майка Ани Манукян и съпруга ѝ Ашот, които също съдят клиниката.

Ани и генетичната майка на другото момче са били в клиниката в един и същи ден през август 2018 г., когато A.Р. е била имплантирана с техните ембриони, а самата Ани по погрешка е била имплантирана с ембрион на четвърта двойка.

Тази бременност се провалила и Ани и Ашот изобщо не знаели, че са станали родители, докато не получили обаждане от клиниката с молба да направят ДНК тест през март 2019 г. Стига се до дело между Ани и Ашот и двойката от Ню Йорк.

„Влизайки в залата, те плачеха. Започнах и аз да плача. Съпругът ми ме държеше. Дори охранителите в съдебната зала плачеха“, спомня си Ани.

Тя твърди, че се е сринала, докато съдията е произнасял присъдата си, като е казал: "ДНК си е ДНК и генетиката играе голяма роля във всичко, така че бебето принадлежи на Ани и Ашот".

В крайна сметка идва денят за предаванета на бебето Алек във фоайето на нюйоркски хотел.

"В стаята нямаше никакво напрежение. Усещаше се, че сме приятели... Беше просто любов, защото всички обичаме едно и също дете", казва Ани.

Двойката предава и множество подаръци за Алек, включително две златни гривни. „Бих искала да му ги дадеш, за да знае, че са от мен“, казала А.П. на Ани.

Седмица след като Ани и Ашот Манукян са събрани с бебето си, У.З. и А.П. дават и второто дете на биологичните му родители.

Те сключват извънсъдебно споразумение с клиниката, чиято стойност не е оповестена, но имат отделно споразумение с лекар за 200 000 долара.

