Австралийка роди дете на непознати след грешка при инвитро процедура

Ж ена в Австралия несъзнателно е родила дете на непознати, след като клиниката ѝ за лечение на безплодие погрешка е имплантирала в нея ембрион, принадлежащ на друга двойка, предаде BBC.

Объркването в клиниката за инвитро оплождане Monash IVF в Бризбейн, Куинсланд, е било резултат от човешка грешка, съобщават австралийски медии.

„От името на Monash IVF искам да изразя колко дълбоко съжалявам за случилото се“, заяви главният изпълнителен директор Майкъл Кнаап, като добави, че целият екип на клиниката е бил „опустошен“ от тази грешка.

История на инциденти

Миналата година същата клиника плати обезщетение в размер на 56 милиона австралийски долара на стотици пациенти, чиито ембриони бяха унищожени, въпреки че са били жизнеспособни.

Според говорител на Monash IVF, персоналът е установил грешката през февруари, когато биологичните родители са поискали останалите им замразени ембриони да бъдат прехвърлени в друга клиника.

Monash потвърди, че ембрион от друг пациент е бил погрешно размразен и имплантиран в друга жена, което е довело до раждането на дете.

Клиниката е започнала вътрешно разследване, като Кнаап подчерта, че според тях това е изолиран случай.

Monash съобщи, че веднага след като инцидентът е бил установен, е активирала кризисния си екип и в рамките на седмица клиниката в Бризбейн е започнала срещи с засегнатите пациенти, за да им поднесе извинения и да предложи подкрепа.

Компанията също така е докладвала инцидента на съответните регулаторни органи, включително Комитета по акредитация на репродуктивните технологии, и доброволно е подала доклад и до новия регулатор на асистираната репродукция в Куинсланд.

