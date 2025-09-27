Свят

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

27 септември 2025, 08:24
Земетресение разтърси Северозападен Китай
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5,6 бе регистрирано в окръг Лунси, провинция Гансу, в северозападната част на Китай, в ранните часове в събота, съобщи Китайския център по земетресения (CENC), предаде "Синхуа".

Земетресението е било с дълбочина 10 километра, според данни на китайската служба.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център също потвърди за земетресението.

Китайската Народна република е разположена в силно сеизмична зона, което прави земетресенията често явление, особено в западните и югозападните части на страната. Тази геоложка характеристика налага непрекъснато наблюдение от страна на местни и международни институции.

Един от ключовите органи за мониторинг е Китайският център по земетресения (CENC), който работи в тясно сътрудничество с други световни центрове като Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EССЦ) за обмен на данни и потвърждение на сеизмичните събития.

Провинция Гансу, където е регистриран трусът с магнитуд 5,6 в окръг Лунси, е част от северозападен Китай – регион, който има история на значителна сеизмична активност. Преди малко повече от десетилетие, през ноември 2013 г., например, съседната Синцзян-Уйгурска автономна област беше разтърсена от земетресение със сходен магнитуд 5,6, чийто епицентър също беше на дълбочина от 10 километра. По-късно, през юли 2015 г., отново в Синцзян, беше регистриран много по-силен трус с магнитуд до 6,5, който за съжаление доведе до смъртта на шестима души и раняването на над 20.

Тези събития подчертават потенциала за сериозни последици в региона.

Освен северозападните райони, югозападната провинция Юнан също редовно е засегната от земетресения. През май 2021 г. там е регистриран трус с магнитуд 6,4, а през последните пет години в радиус от 200 километра от неговия епицентър са отчетени над сто по-малки земетресения с магнитуд над 3,0. Тази постоянна активност свидетелства за общата сеизмична уязвимост на Китай. Случилото се сега в Гансу земетресение с дълбочина 10 километра се вписва в тази картина на често срещани, макар и с различна сила, сеизмични събития, които институции като CENC и EССЦ продължават да следят отблизо.

Източник: Илиян Цвейн/БТА    
Китай земетресение
