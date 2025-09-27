Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

З еметресение с магнитуд 5,6 разруши къщи в северозападната китайска провинция Гансу, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

Единадесет души са били откарани в болници с наранявания. Петима от шестима пациенти, приети в една от лечебните заведения, са хоспитализирани за по-нататъшно лечение, като състоянието им е стабилно, уточнява агенция "Синхуа.

По данни на правителствения сеизмологичен център трусът е бил на малка дълбочина – около 10 км.

Епицентърът се е намирал на около 140 км югоизточно от столицата на провинцията Ланчжоу.

Вследствие на земетресението са разрушени напълно 17 къщи, а над 3500 жилищни сгради са повредени. Около 7800 души са били евакуирани.

Видео кадри показват спасителни екипи, които разчистват тухли и отломки. Някои пътни участъци бяха затрупани от камъни, но движението по основните пътища продължава нормално, допълва "Синхуа".

A 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County in Dingxi City in northwest China's Gansu Province at 5:49 a.m. Saturday, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). Local fire-fighting and rescue authorities have dispatched rescue teams and vehicles to the affected… pic.twitter.com/Y1PYq69AAN — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 27, 2025

Китайската Народна република е разположена в силно сеизмична зона, което прави земетресенията често явление, особено в западните и югозападните части на страната. Тази геоложка характеристика налага непрекъснато наблюдение от страна на местни и международни институции.

Един от ключовите органи за мониторинг е Китайският център по земетресения (CENC), който работи в тясно сътрудничество с други световни центрове като Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EССЦ) за обмен на данни и потвърждение на сеизмичните събития.

Провинция Гансу, където е регистриран трусът с магнитуд 5,6 в окръг Лунси, е част от северозападен Китай – регион, който има история на значителна сеизмична активност. Преди малко повече от десетилетие, през ноември 2013 г., например, съседната Синцзян-Уйгурска автономна област беше разтърсена от земетресение със сходен магнитуд 5,6, чийто епицентър също беше на дълбочина от 10 километра. По-късно, през юли 2015 г., отново в Синцзян, беше регистриран много по-силен трус с магнитуд до 6,5, който за съжаление доведе до смъртта на шестима души и раняването на над 20.

Тези събития подчертават потенциала за сериозни последици в региона.

Освен северозападните райони, югозападната провинция Юнан също редовно е засегната от земетресения. През май 2021 г. там е регистриран трус с магнитуд 6,4, а през последните пет години в радиус от 200 километра от неговия епицентър са отчетени над сто по-малки земетресения с магнитуд над 3,0. Тази постоянна активност свидетелства за общата сеизмична уязвимост на Китай. Случилото се сега в Гансу земетресение с дълбочина 10 километра се вписва в тази картина на често срещани, макар и с различна сила, сеизмични събития, които институции като CENC и EССЦ продължават да следят отблизо.