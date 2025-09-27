Свят

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

Обновена преди 1 час / 27 септември 2025, 08:24
Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения
Източник: AP/БТА

З еметресение с магнитуд 5,6 разруши къщи в северозападната китайска провинция Гансу, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

Единадесет души са били откарани в болници с наранявания. Петима от шестима пациенти, приети в една от лечебните заведения, са хоспитализирани за по-нататъшно лечение, като състоянието им е стабилно, уточнява агенция "Синхуа.

По данни на правителствения сеизмологичен център трусът е бил на малка дълбочина – около 10 км.

Епицентърът се е намирал на около 140 км югоизточно от столицата на провинцията Ланчжоу.

Вследствие на земетресението са разрушени напълно 17 къщи, а над 3500 жилищни сгради са повредени. Около 7800 души са били евакуирани.

Видео кадри показват спасителни екипи, които разчистват тухли и отломки. Някои пътни участъци бяха затрупани от камъни, но движението по основните пътища продължава нормално, допълва "Синхуа".

Китайската Народна република е разположена в силно сеизмична зона, което прави земетресенията често явление, особено в западните и югозападните части на страната. Тази геоложка характеристика налага непрекъснато наблюдение от страна на местни и международни институции.

Един от ключовите органи за мониторинг е Китайският център по земетресения (CENC), който работи в тясно сътрудничество с други световни центрове като Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EССЦ) за обмен на данни и потвърждение на сеизмичните събития.

Провинция Гансу, където е регистриран трусът с магнитуд 5,6 в окръг Лунси, е част от северозападен Китай – регион, който има история на значителна сеизмична активност. Преди малко повече от десетилетие, през ноември 2013 г., например, съседната Синцзян-Уйгурска автономна област беше разтърсена от земетресение със сходен магнитуд 5,6, чийто епицентър също беше на дълбочина от 10 километра. По-късно, през юли 2015 г., отново в Синцзян, беше регистриран много по-силен трус с магнитуд до 6,5, който за съжаление доведе до смъртта на шестима души и раняването на над 20.

Тези събития подчертават потенциала за сериозни последици в региона.

Освен северозападните райони, югозападната провинция Юнан също редовно е засегната от земетресения. През май 2021 г. там е регистриран трус с магнитуд 6,4, а през последните пет години в радиус от 200 километра от неговия епицентър са отчетени над сто по-малки земетресения с магнитуд над 3,0. Тази постоянна активност свидетелства за общата сеизмична уязвимост на Китай. Случилото се сега в Гансу земетресение с дълбочина 10 километра се вписва в тази картина на често срещани, макар и с различна сила, сеизмични събития, които институции като CENC и EССЦ продължават да следят отблизо.

Източник: Илиян Цвейн/БТА    
Китай земетресение
Последвайте ни

По темата

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

БНБ: Значително намаляха новоотпуснатите кредити за жилище

pariteni.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 16 минути

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Храните, свързани с късогледство при децата - и какво да ядем вместо това

Любопитно Преди 1 час

Подробности четете в следващите редове

<p>Йотова се включи в задочния сблъсък Радев - Борисов</p>

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

България Преди 2 часа

Вицепрезидентът отговори на изказване на лидера на ГЕРБ, което той направи в Панагюрище

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 3 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 3 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 3 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

България Преди 4 часа

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 5 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 5 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

<p>Борисов: Радев се превърна в партиен лидер</p>

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира обвиненията на държавния глава, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Свят Преди 5 часа

Причината - връщането на санкциите на ООН

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

България Преди 6 часа

Певецът настоява, че законът не е нарушен, но признава, че са дали лош пример

<p>&quot;Те&nbsp;били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си&quot;</p>

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Любопитно Преди 7 часа

Той живял по времето на император Диоклетиан

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 7 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 7 часа

Форумът ще продължи два дни

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 8 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ако си горд българин, ще го решиш

Edna.bg

Как да не харчим за храна повече, отколкото е необходимо

Edna.bg

Финалът между България и Италия на Световното по волейбол на голям екран на стадион "Юнак"

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в 10-и кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

Nova.bg