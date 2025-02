Драмата „Мечтите“ спечели наградата за най-добър филм на "Берлинале"

"Мечтите" на норвежкия режисьор Даг Йохан Хаугеруд спечели спечели наградата "Златна мечка" за най-добър филм на 75-ото издание на "Берлинале", предадоха ДПА и Ройтерс.

Филмът разказва за млада жена, която се влюбва в своя учител, но чувствата на 17-годишната Йохана не са споделени. Мотивирана от своите майка и баба, тя превръща мечтите и сърдечната си драма в роман. "Мечтите" е третата част от трилогията на режисьора Даг Йохан Хаугеруд, която е посветена на любовта и сексуалността. Другите два филма от нея са "Сексът" и "Любовта".

Наградите обяви международното жури на "Берлинале", председателствано от американския режисьор Тод Хейнс. "Филмът разтърсва с проницателната си интелигентност и внезапните, изумителни моменти на откровение", каза той, цитиран от Ройтерс.

Режисьорът Хаугеруд заяви, че спечелването на наградата е надхвърлило и най-смелите му мечти. Той призова публиката да пише и чете повече, отбелязва Ройтерс.

Бразилската антиутопия The Blue Trial на режисьора Габриел Маскаро спечели Голямата награда на журито "Сребърна мечка" за най-добър филм на фестивала.

Лентата The Message на аржентинския режисьор Иван Фунд бе отличена с наградата на журито. Филмът е копродукция на Аржентина, Испания и Уругвай.

Китаецът Хо Мън взе "Сребърна мечка” за най-добър режисьор за филма си Living the Land.

„Сребърна мечка” за най-добър сценарий международното жури присъди на филма "Континентал 25" на румънския режисьор Раду Жуде. Той е носител на наградата "Златна мечка" през 2021 г. за "Каръшко чукане или шантаво порно".

Актьорът Андрю Скот бе удостоен със "Сребърна мечка" за поддържаща роля за превъплъщението си във филма "Синя луна” на режисьора Ричард Линклейтър.

Rose Byrne has won the Berlinale Silver Bear for Best Lead Performance for "If I Had Legs I'd Kick You." All the winners so far: https://t.co/ABsauNSUci pic.twitter.com/ea2D49nNNg