Марион Котияр представи филма "Ледената кула" на "Берлинале"

Ф ренската актриса Марион Котияр оприличи "откъснатия си от действителността" публичен образ на изкривените отражения, уловени от прокълнатата камера в най-новия й филм "Ледената кула", предаде Ройтерс.

По време на представянето на филма по приказката на Ханс Кристиан Андерсен на Берлинския кинофестивал Котияр каза, че истинската й личност се различава от представата на обществото за нея.

"Широката публика и зрителите винаги са измисляли животи на актьорите, които никога не са срещали. Те обаче са далече от действителността", сподели Марион Котияр пред журналисти в германската столица.

"Понякога имаш чувството, че си успял да живееш със себе си, да обичаш себе си. И тогава има рецидиви, защото в живота ти се случва нещо, което те кара отново да погледнеш на себе си преценяващо и строго", допълва актрисата.

Котияр, която през 2008 г. спечели "Оскар" за филма "Едит Пиаф: Животът в розово", казва още, че макар да се опитва да се предпази максимално от това възприятие, понякога то все още я застига.

"Независимо дали става въпрос за положителна или отрицателна обратна връзка, тя винаги е огледало, едно напълно изкривено огледало", продължава Котияр.

"Ледената кула" на френската режисьорка Лусил Хаджихалилович е един от 19-те филма, които се състезават за голямата награда "Златна мечка" на "Берлинале". Той е базиран на Андерсеновата приказка "Снежната кралица", която послужи за вдъхновение и на популярния анимационен филм "Замръзналото кралство" на "Дисни".

В приказката Снежната кралица притежава прокълнато огледало, изкривяващо външния вид на всичко, което отразява, за да покаже само най-лошите аспекти.

Във версията на Хаджихалилович, чието действие се развива в Париж през 70-те години на миналия век, огледалото е заменено от обектив на камера.

