Дете нахапа кобра до смърт в Индия

М омченце на две години в Индия смая общността си, след като нахапа до смърт кобра с дължина 90 см, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Момчето Говинда Кумар смело се борило с отровната змия, когато тя се увила около ръката му, докато си играел пред дома си в село Банкатва в района Западен Чампаран в Бихар в петък следобед.

Малкото дете забелязало змията и хвърлило парче тухла по нея, съобщиха роднини. След това кобрата се нахвърлила върху детето

и се увила здраво около ръката му.

В шокиращ обрат на събитията момчето реагирало, като забило зъби в главата на влечугото, убивайки го.

