Двама братя в Индия се ожениха за една и съща жена

Д вама братя в Индия се ожениха за една и съща жена, като по този начин се показаха като последователи на традицията, наречена полиандрия, предаде Франс прес.

Братята Прадип и Капил сключиха брак с тяхната избраница, чието име се пази на този етап в тайна, в тяхното село Шилай в хималайския щат Химачал Прадеш. На тържеството присъстваха около 100 души. Бракът е бил одобрен от семействата и на младоженците, и на булката. После младоженците се похвалиха в социалните мрежи и настъпи истинска буря.

Полиандрията е незаконна в повечето страни по света, в това число и в Индия. Но тя е толерирана в някои крайни северни райони на страната, сред които и тези, населявани от 300 000-те представители на общността хати.

