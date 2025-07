DOJ: Епщайн не е убит и няма доказателства за „списък с клиенти“

С лед месеци обещания от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за разкрития по случая с Джефри Епщайн – обвиняем в сексуален трафик, който се самоуби в ареста през 2019 г. – Министерството на правосъдието (DOJ) публикува в понеделник, 7 юли, становище, в което заявява, че не са открити доказателства за съществуването на „списък с клиенти“, нито за възможно убийство на Епщайн.

В бележката, разпространена от DOJ, се казва още, че няма планове за публикуване на нови документи по случая.

Това изявление противоречи на по-ранни твърдения на президента Доналд Тръмп, който бе обещал да разсекрети повече правителствени материали, свързани с Епщайн. То също така поставя под съмнение дългогодишни конспиративни теории, разпространявани основно от среди, близки до дясното политическо пространство.

„Систематичният преглед не разкри уличаващ списък с клиенти“, се посочва в неподписания документ. „Не бяха открити достоверни доказателства, че Епщайн е изнудвал влиятелни фигури, нито че съществуват основания за разследване на неидентифицирани трети лица.“

