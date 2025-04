Арестът на Призрака на Корлеоне: 43 години на бягство и престъпления

В една иначе незначителна вторник сутрин, на 11 април преди 19 години, в сицилианския град Корлеоне — мястото, което вдъхновява холивудския архетип на дона на американската мафия в "Кръстникът" — полицията арестува италианския мафиотски бос от Коза Ностра, Бернардо Провенцано, известен с титлата "Capo di Capi" (шеф на шефовете), пише NBC News.

Най-търсеният мъж в Италия, Провенцано, е открит във ферма на няколко километра от Корлеоне и се предава без съпротива. Арестът слага край на 43-годишно издирване.

Правилно сте прочели — четиридесет и три години.

Първите снимки на мъжа, наречен "Призракът на Корлеоне" — заради способността му да изчезва като дим, когато властите смятат, че са го доближили — са излъчени по италианските новинарски канали само няколко часа по-късно, пренасочвайки вниманието от напрегнатите национални избори.

Видеото от ареста има почти холивудски оттенък. Сцената се разиграва в полицейския щаб в централната част на Палермо, столицата на Сицилия. Гъмжаща тълпа крещи "Bastardo!" (бел.ред. Ко*еле) и „Assassino!“ (бел.ред. Убиец) , притискайки се около полицейска кола в арката на сградата. Полицейски служители, облечени в бронирани жилетки и ски маски, грубо въвеждат възрастния мъж в сградата.

Провенцано, който по това време е на 73 години, се укрива от 1963 година, след като карабинерите, най-голямото звено на италианската полиция, издават заповед за ареста му за участие в престрелка в Корлеоне, при която загиват трима души.

Знаейки, че не може да избяга от правосъдието, той се крие. Постепенно той се издига в йерархията — като през 80-те години повечето от съперниците му са убити — и през 1993 г. става върховен лидер на Коза Ностра (буквално "нашето нещо") след ареста на тогавашния "Capo di Capi" Тото Риина.

Винаги се е смятало, че Провенцано живее в Сицилия, избягвайки залавянето благодарение на широка мрежа от местни сътрудници. Легендарната му хитрост, заедно с факта, че липсват негови снимки, засилват мистиката около неговата личност — той успешно избягва да бъде заснеман от властите през целия си живот, освен веднъж: снимка, направена при първия му арест на 17 септември 1958 г.

Той дори успява да претърпи голяма операция, докато е в бягство — и има наглостта да изисква правителствено плащане за нея.

През 2003 г. Провенцано е отведен във Франция от своите "войници", за да бъде опериран от рак на простатата в болница в Марсилия. Той използва името на бащата на един от тези войници като фалшива самоличност. След като се възстанови и се върна в Сицилия, според мафиот от по-ниско ниво, арестуван 2005 г., Провенцано подал иск за медицинска застраховка към Националната здравна служба под фалшивото си име.

Когато следователите иззели медицинските досиета за операцията, те посетили мъжа, чието име било използвано — местен пекар. Полицията го попитала как се чувства след операцията. Той се заклел, че няма представа за какво говорят, че никога не е имал проблеми с простатата и никога не е бил във Франция.

Друг арестуван мафиот разказал, че е видял Провенцано да се появява на среща на "Cupola", управляващия съвет на мафията, облечен в одежди, наподобяващи тези на римокатолически епископ.

Накрая, предаден чрез "pizzini"

Като "Capo di Capi", Провенцано е дълбоко и оправдано параноичен по отношение на подслушването и затова никога не говори по телефона или използва мобилни телефони.

Но той трябва да комуникира по някакъв начин и неговият необичаен метод в крайна сметка води до ареста му.

Използвайки малки парченца хартия с машинописни съобщения, които се наричат "pizzini", неговите послания са доставяни на ръка чрез сложни вериги от помощници.

Месеци по-късно полицията успява да прихване едно такова "pizzino", изпратено от съпругата на Провенцано, която живееше в Корлеоне, до съпруга си. След това, с внимателно наблюдение, те проследили два пакета, изпратени от нея, които след дълго и трудно пътуване стигнали до фермата, където Провенцано е арестуван.

Когато полицията се почувствала уверена в успеха си, те атакували. И така, за първи път след 43 години, Италия най-накрая вижда лицето на призрака, който стоеше зад смъртта на стотици хора.

Но кой всъщност е Провенцано?

