Свят

Директорът на ФБР съди медия за 250 млн. долара

От своя страна „Атлантик“ защити публикацията

20 април 2026, 20:37
Директорът на ФБР съди медия за 250 млн. долара
Източник: Getty Images

Д иректорът на ФБР Каш Пател заведе дело за клевета срещу американско списание, публикувало твърдения, че често злоупотребява с алкохол и е заплашен от загуба на поста си, предаде АФП.

Пател претендира за обезщетение в размер на 250 милиона долара от „Атлантик“ и авторката на статията Сара Фицпатрик за това, което в иска е определено като „широкообхватен, злонамерен и клеветнически материал“.

„Ответниците, разбира се, имат право да критикуват ръководството на ФБР“, се казва в жалбата, внесена във федерален съд във Вашингтон.

„Но те преминаха законовата граница, публикувайки статия, изпълнена с неверни и очевидно измислени твърдения, целящи да унищожат репутацията на директора Пател и да го принудят да напусне поста“, се допълва в нея.

Според „Атлантик“ позицията на Пател начело на Федералното бюро за разследване е застрашена, отчасти заради „периоди на прекомерна употреба на алкохол“ и „необясними отсъствия“.

В жалбата си Пател оспорва използването на анонимни източници в публикацията.

„Фицпатрик не е успяла да намери нито един човек, който да застане с името си зад тези скандални твърдения, разчитайки изцяло на анонимни източници, за които е знаела, че са силно пристрастни“, се казва още в иска: „Ответниците публикуваха статията със злонамереност, въпреки че бяха изрично предупредени часове преди това, че основните твърдения са напълно неверни.“

От своя страна „Атлантик“ защити публикацията.

„Заставаме зад нашето разследване за Каш Пател и ще защитаваме решително списанието и журналистите си срещу този неоснователен иск“, посочват от медията.

След назначаването си за директор на ФБР Пател беше обвинен, че провежда чистка срещу агенти, смятани за нелоялни към президента Доналд Тръмп, включително такива, работили по наказателни дела срещу президента след напускането му на поста през 2021 г.

Източник: БГНЕС    
Каш Пател Дело за клевета ФБР
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката

Тир падна в пропаст край Прохода на Републиката

България Преди 45 минути

Инцидентът е станал близо до Мишеморков хан

Български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта

Български туристи пострадаха при катастрофа с микробус в Малта

Свят Преди 2 часа

Шофьорът е изгубил контрол, преди да спре в близката нива

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

България Преди 3 часа

Трифонов: По добре да си част от тези, които стърчат

Колко депутата ще има „Прогресивна България”

Колко депутата ще има „Прогресивна България”

България Преди 4 часа

ГЕРБ-СДС ще има 39 места

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 4 часа

Най-малко 11 учени, свързани с НАСА, ядрени изследвания, аерокосмически програми и класифицирани проекти, са изчезнали или са били открити мъртви през последните години.

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Свят Преди 5 часа

Японското правителство и Метеорологичната агенция на страната съобщиха, че вероятността от мегаземетресение през следващата седмица се е повишила до 1% спрямо обичайните 0.1%.

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

България Преди 5 часа

Разликата е предимно организационна – коалициите позволяват на по-малки партии да обединят гласове и да преодолеят прага, но след изборите носят риск от вътрешни противоречия

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

България Преди 5 часа

От клетвата на депутатите до връчването на мандатите: Какво предвижда Основният закон за конституирането на новата власт

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Любопитно Преди 5 часа

Сянка, защита и спокойствие на открито

Сянка, защита и спокойствие на открито

Любопитно Преди 6 часа

С просторната тента за градина, тераса и къмпинг

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

България Преди 6 часа

Размествания в листите на ПП-ДБ и ГЕРБ заради преференциите

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Свят Преди 6 часа

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Свят Преди 6 часа

Ученията ще бъдат най-големите до този момент

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Свят Преди 6 часа

Инцидентът в Ростовска област предизвика вълна от паника и поднови дебатите за пълна забрана на използването на диви животни в представленията

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

България Преди 6 часа

Трайков: Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 6 часа

Ново изследване на италиански учени разкрива какво сънуват терминално болните пациенти в дните преди смъртта. От срещи с починали близки до ярка светлина и символични стълбища – вижте как умът ни се подготвя за края на жизнения път

Всичко от днес

От мрежата

