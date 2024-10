Проучване: Димът от горски пожари допринася за 12 000 смъртни случаи годишно

Г лобалното затопляне води до значително увеличаване на горските пожари по целия свят, като вероятно причинява 12 000 смъртни случая годишно, свързани с вдишване на дим, според ново проучване.

Рискът от смърт, причинена от вдишване на дим, е особено голям в Австралия, Южна Америка, Европа и бореалните гори на Азия, установи изследване.

