Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Н ай-малко 50 000 души се включиха в неделя в протест, организиран от основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанска партия (НРП) – в Анкара. Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание, което може да доведе до сваляне на партийната управа.

Протестиращите изпълниха огромния площад „Тандоган“ в турската столица, демонстрирайки решимост и неподчинение преди заседанието на съда в понеделник, 15 септември. Заместник-председателят на НРП Мурат Бакан заяви, че в акцията участват около 50 000 души. Хората развяват турски знамена и са облечени с тениски с образа на основателя на републиката Мустафа Кемал Ататюрк.

В реч от трибуната лидерът на НРП Йозгюр Йозел заяви, че събралото се множество е дошло, за да „се изправи срещу съдебния преврат“, който според него се води срещу партията. Заседанието в понеделник може да доведе до неговото отстраняване от лидерския пост.