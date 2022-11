Осъдиха бивша бразилска депутатка за убийството на съпруга ѝ

Б ившата бразилска депутатка Флорделис дус Сантус, известна само с първото си име, беше осъдена вчера на 50 години затвор за убийството на съпруга си, извършено през 2019 г., съобщи Франс прес.

61-годишната Флорделис и съпругът ѝ, пастор Андерсон ду Карму, бяха влиятелна двойка в процъфтяващото бразилско християнско евангелистко движение до момента, в който той е прострелян с 30 куршума в дома им в предградията на Рио. През август 2020 г. прокурорите обвиняват Флорделис в "организиране на убийството, подстрекаване на (няколко от пълнолетните му деца) да участват в престъплението и опит то да бъде представено като въоръжен грабеж".

A court in Rio de Janeiro sentenced former Brazilian lawmaker and Evangelical pastor Flordelis dos Santos to 50 years in prison over the 2019 murder of her husband. https://t.co/IAnmW4mOTs