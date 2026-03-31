Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

31 март 2026, 17:29
П ролетта в Япония е като живописна картина от мечтани сцени. От втората половина на март до началото на май цъфтежът на емблематичните японски вишни (сакура) привлича както туристи, така и местни жители, като обагря страната в нежни нюанси на розово великолепие.

Сезонът на сакура започва на остров Кюшу в югозападна Япония през март.

Сортът Somei-Yoshino, с изобилието си от бледорозови цветове, е най-разпространен в Япония. Елегантните плачещи вишни shidare-zakura, които често се срещат в паркове и по речни брегове, са друга задължителна гледка

Регион  Префектура  Град  Първо цъфтене 2026 г. Тенденция 2026 г. Тенденция 2026 г. 

Средно
Хокайдо  Хокайдо  Сапоро  26 април  Рано  1 май 23 април 
Хокайдо  Хокайдо  Куширо  8 май
 Много рано		  16 май  7 май
Тохоку  Мияги  Сендай 1 април Много рано 8 април 4 април
Тохоку  Акита  Акита 9 април Много рано 17 април 15 април
Тохоку  Аомори  Аомори  15 април Много рано 22 април 17 април
Хокурику-Шинецу Нагано  Нагано  3 април Много рано  11 април 8 април
Канто  Ниигата  Ниигата 2 април Рано 8 април 6 април
Токай  Токио  Каназава 30 март Рано 3 април 29 март
Кансай  Айчи  Чийода 19 март Рано 24 март 24 март
Чугоку  Осака  Нагоя  17 март Много рано  24 март 26 март
Шикоку  Хирошима  Осака  22 март Рано 27 март 27 март
Кюшу  Кагошима  Хирошима  21 март Рано 25 март 26 март
Кюшу  Фукуока  Кочи  26 март Нормално 26 март  24 март
 
Сезонът на цъфтежа на вишните в Япония обикновено е безгрижно време от годината, когато семействата се събират за пикник под цъфналите дървета.

За Хироки Ито, учен и метеоролог, който специализира в трудната задача да предсказва точната дата на цъфтежа на дърветата, това винаги е било период на напрежение. Прочутите японски вишни генерират приблизително над 9 милиарда долара годишно от туризъм и други приходи. Авиокомпании, хотели и ресторанти зависят от прогнозите, да не говорим за 123-те милиона японци, които искат да знаят кога да отидат в парковете и градините за пиковия цъфтеж.

"Има много натиск; усещам тежестта на историята", казва г-н Ито, който работи в Японската метеорологична корпорация в Осака, един от основните доставчици на прогнози за цъфтежа на вишните, вече повече от десетилетие. "Малко ме е страх от пролетта. Не мога напълно да ѝ се наслаждавам."

Сега г-н Ито и други експерти се обръщат към инструмент, който се надяват да намали част от тежестта на прогнозирането: изкуствения интелект. Те използват системи с ИИ, за да анализират десетилетия температурни данни и да създават карти и "метри за цъфтеж" за дървета на повече от 1000 места, които разцъфват по различно време.

Тази година прогнозистите събират снимки от обществеността и ги въвеждат в бази данни, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да проследяват развитието на пъпките. Те се формират през лятото, остават в покой през зимата и се нуждаят от две до четири седмици, за да разцъфнат, след като позеленеят през пролетта.

В миналото експертите разчитаха на компютърен анализ на метеорологични модели и наблюдения на дърветата, за да предсказват пристигането на "вълната на цъфтежа" - с променлив успех. През 2007 г. прогнозисти от официалната Японска метеорологична агенция бяха принудени да се извинят в телевизионен ефир, след като компютърен срив доведе до грешки в прогнозата до девет дни на някои места.

Системите с изкуствен интелект са донесли по-голяма ефективност и прецизност в процеса, казват учени, позволявайки първите прогнози да се публикуват по-рано - още през декември, три месеца преди началото на основния сезон на цъфтежа.

Шунсуке Ариока, експерт във Weathernews в град Чиба, преди разчитал основно на базови компютърни модели и формули за своите прогнози. Сега компанията му също използва анализ с ИИ върху хиляди снимки, изпращани от потребители чрез приложението ѝ, което има над 50 милиона изтегляния. В един уикенд Weathernews е получила над 8000 изображения, които са били сортирани от изкуствен интелект в седем етапа на цъфтеж.

"Спестява много време", казва той. "Работим с данни от милиони хора, а ИИ може да ги сортира моментално."

Зaлoгът е голям. Милиони чуждестранни и местни туристи планират пътуванията си според графика на цъфтежа. Градове и префектури организират фестивали около пиковия сезон. Ресторанти подготвят менюта на тема сакура с продукти като мариновани цветове. Жителите планират събирания за наблюдение на цветята според прогнозите, понякога чакайки през нощта в парковете, за да си осигурят желани места.

Традицията на наблюдение на цветята, известна като ханами, датира от IX век, когато император Сага насърчава хората да се наслаждават на цъфтежа и възлага писането на стихове за тях. В Япония преходната природа на цветята, които окапват само след около седмица, се възприема като символ на преходността на живота.

Първите цветове се появяват в субтропични райони като остров Шикоку в южна Япония в средата на март; след това на вулканичния остров Кюшу; после нагоре през Японските Алпи до северната част на Хоншу, основния остров; и накрая в началото на май в Хокайдо, най-северния остров, близо до Русия. Тази година Токио беше в пълен цъфтеж на 28 март.

Повишаващите се глобални температури през последните десетилетия изместват цъфтежа с няколко дни по-рано, което прави прогнозите още по-трудни. Тази година цветовете се появиха по-рано заради необичайно топлото време в Япония.

Японската метеорологична агенция започва да прогнозира цъфтежа през 1951 г. Въпреки че вече не изготвя прогнози за датите на цъфтеж, тя продължава да играе роля, като събира данни и обявява началото на сезона с голяма тържественост.

Дори и при внедряването на най-съвременни системи, прогнозистите продължават да извършват и "работа на терен", като инспектират дървета отблизо в зелени пространства като светилището Ясукуни близо до Императорския дворец в Токио, където служители наблюдават дървета от десетилетия. Там те изследват бледорозови пъпки от основния декоративен сорт, известен като Somei Yoshino.

В централата на Японската метеорологична корпорация г-н Ито тревожно анализира данните, за да се увери, че анализът на ИИ е точен. Компанията е направила 10 прогнози от декември насам за датата на пиковия цъфтеж в Токио тази година и всички са били точни до ден-два.

Г-н Ито казва, че е оптимист относно изкуствения интелект, макар и да подчертава, че хората винаги ще имат роля в прогнозирането на цъфтежа.

"Все още не мога да се отпусна напълно", казва той. "Но може би след няколко години, когато данните от ИИ се докажат като надеждни, ще мога да се чувствам по-спокойно."

Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура
По темата

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

За първи път, откакто САЩ обявиха война на България, ще обяви ли Тръмп война?

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

В Русия готвят 12-часов работен ден, 6 дни седмично

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 11 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 11 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 10 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 10 часа
Последни новини

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 56 минути

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Психопат ли е жената, за която се женя? Робърт Патинсън и Зендая в „Драмата“

Любопитно Преди 1 час

Робърт Патинсън и Зендая блестят в „Драмата“ – провокативна и напрегната черна комедия на Кристофър Боргли. Филмът изследва докъде може да стигне предсватбената параноя, след като една невинна игра разкрива шокираща тайна от миналото.

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Слабото място на президента Тръмп: Високите цени в САЩ

Свят Преди 1 час

Цените на бензина растат, разходите за живот също. Поскъпването в САЩ поражда голямо недоволство, включително сред избирателите на президента Тръмп

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Още един претендент отпада от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

​Сините и Червените мерят сили в сблъсък на мисълта

Илияна Йотова

Илияна Йотова: Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели

България Преди 2 часа

Президентът на България Илияна Йотова изказа съболезнованията си на семейството и близките на футболната легенда Борислав Михайлов

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

САЩ за Иран: Повече бомби, по-големи бомби, повече цели

Свят Преди 2 часа

Хегсет посочи, че в Иран „е настъпила смяна на режима“

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Руски танкер тества границите на натиска на Тръмп върху Куба

Свят Преди 2 часа

Частни доставки срещат пречки, след като Хавана блокира гориво за американското посолство

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

Предлагат реформа на механизма за разследване на главния прокурор

България Преди 2 часа

С изменения в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия

Снимката е илюстративна

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 3 часа

Булка или митично същество в златна броня? Видео с индонезийска влогърка взриви мрежата и раздели потребителите: неземен лукс или умел кич? Докато милиони гадаят дали златото е истинско, „златната вълна“ от Дубай продължава да трупа рекордни гледания

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Вълк нахапа жена в търговски район на Хамбург

Свят Преди 3 часа

Според експерти животното е младо и случайно се е озовало в града

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Любопитно Преди 3 часа

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Свят Преди 3 часа

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 3 часа

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

Авария остави без топла вода част от центъра на София

България Преди 3 часа

<p>Тръмп публикува видеоклип на мощна експлозия в Иран</p>

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Използвани ли са "bunker-buster" бомби?

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Сбогом, капитане! Близки и звезди се прощават с Борислав Михайлов

Edna.bg

Наследницата на Биляна Йотовска дефилира на Седмицата на модата в София

Edna.bg

efbet лансира на пазара обновен сайт с повече възможности, съдържание и функционални промени за по-интересно и вълнуващо преживяване

Gong.bg

Лора Христова призна кое е най-лудото нещо, което е правила

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Изборът на България: Дебатът по NOVA: След изборите - накъде

Nova.bg