Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

П ролетта в Япония е като живописна картина от мечтани сцени. От втората половина на март до началото на май цъфтежът на емблематичните японски вишни (сакура) привлича както туристи, така и местни жители, като обагря страната в нежни нюанси на розово великолепие.

Сезонът на сакура започва на остров Кюшу в югозападна Япония през март.

Сортът Somei-Yoshino, с изобилието си от бледорозови цветове, е най-разпространен в Япония. Елегантните плачещи вишни shidare-zakura, които често се срещат в паркове и по речни брегове, са друга задължителна гледка

Регион Префектура Град Първо цъфтене 2026 г. Тенденция 2026 г. Тенденция 2026 г. Средно Хокайдо Хокайдо Сапоро 26 април Рано 1 май 23 април Хокайдо Хокайдо Куширо 8 май

Много рано 16 май 7 май Тохоку Мияги Сендай 1 април Много рано 8 април 4 април Тохоку Акита Акита 9 април Много рано 17 април 15 април Тохоку Аомори Аомори 15 април Много рано 22 април 17 април Хокурику-Шинецу Нагано Нагано 3 април Много рано 11 април 8 април Канто Ниигата Ниигата 2 април Рано 8 април 6 април Токай Токио Каназава 30 март Рано 3 април 29 март Кансай Айчи Чийода 19 март Рано 24 март 24 март Чугоку Осака Нагоя 17 март Много рано 24 март 26 март Шикоку Хирошима Осака 22 март Рано 27 март 27 март Кюшу Кагошима Хирошима 21 март Рано 25 март 26 март Кюшу Фукуока Кочи 26 март Нормално 26 март 24 март

Сезонът на цъфтежа на вишните в Япония обикновено е безгрижно време от годината, когато семействата се събират за пикник под цъфналите дървета.

За Хироки Ито, учен и метеоролог, който специализира в трудната задача да предсказва точната дата на цъфтежа на дърветата, това винаги е било период на напрежение. Прочутите японски вишни генерират приблизително над 9 милиарда долара годишно от туризъм и други приходи. Авиокомпании, хотели и ресторанти зависят от прогнозите, да не говорим за 123-те милиона японци, които искат да знаят кога да отидат в парковете и градините за пиковия цъфтеж.

"Има много натиск; усещам тежестта на историята", казва г-н Ито, който работи в Японската метеорологична корпорация в Осака, един от основните доставчици на прогнози за цъфтежа на вишните, вече повече от десетилетие. "Малко ме е страх от пролетта. Не мога напълно да ѝ се наслаждавам."

Сега г-н Ито и други експерти се обръщат към инструмент, който се надяват да намали част от тежестта на прогнозирането: изкуствения интелект. Те използват системи с ИИ, за да анализират десетилетия температурни данни и да създават карти и "метри за цъфтеж" за дървета на повече от 1000 места, които разцъфват по различно време.

Тази година прогнозистите събират снимки от обществеността и ги въвеждат в бази данни, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да проследяват развитието на пъпките. Те се формират през лятото, остават в покой през зимата и се нуждаят от две до четири седмици, за да разцъфнат, след като позеленеят през пролетта.

В миналото експертите разчитаха на компютърен анализ на метеорологични модели и наблюдения на дърветата, за да предсказват пристигането на "вълната на цъфтежа" - с променлив успех. През 2007 г. прогнозисти от официалната Японска метеорологична агенция бяха принудени да се извинят в телевизионен ефир, след като компютърен срив доведе до грешки в прогнозата до девет дни на някои места.

Системите с изкуствен интелект са донесли по-голяма ефективност и прецизност в процеса, казват учени, позволявайки първите прогнози да се публикуват по-рано - още през декември, три месеца преди началото на основния сезон на цъфтежа.

Шунсуке Ариока, експерт във Weathernews в град Чиба, преди разчитал основно на базови компютърни модели и формули за своите прогнози. Сега компанията му също използва анализ с ИИ върху хиляди снимки, изпращани от потребители чрез приложението ѝ, което има над 50 милиона изтегляния. В един уикенд Weathernews е получила над 8000 изображения, които са били сортирани от изкуствен интелект в седем етапа на цъфтеж.

"Спестява много време", казва той. "Работим с данни от милиони хора, а ИИ може да ги сортира моментално."

Зaлoгът е голям. Милиони чуждестранни и местни туристи планират пътуванията си според графика на цъфтежа. Градове и префектури организират фестивали около пиковия сезон. Ресторанти подготвят менюта на тема сакура с продукти като мариновани цветове. Жителите планират събирания за наблюдение на цветята според прогнозите, понякога чакайки през нощта в парковете, за да си осигурят желани места.

Традицията на наблюдение на цветята, известна като ханами, датира от IX век, когато император Сага насърчава хората да се наслаждават на цъфтежа и възлага писането на стихове за тях. В Япония преходната природа на цветята, които окапват само след около седмица, се възприема като символ на преходността на живота.

Първите цветове се появяват в субтропични райони като остров Шикоку в южна Япония в средата на март; след това на вулканичния остров Кюшу; после нагоре през Японските Алпи до северната част на Хоншу, основния остров; и накрая в началото на май в Хокайдо, най-северния остров, близо до Русия. Тази година Токио беше в пълен цъфтеж на 28 март.

Повишаващите се глобални температури през последните десетилетия изместват цъфтежа с няколко дни по-рано, което прави прогнозите още по-трудни. Тази година цветовете се появиха по-рано заради необичайно топлото време в Япония.

Японската метеорологична агенция започва да прогнозира цъфтежа през 1951 г. Въпреки че вече не изготвя прогнози за датите на цъфтеж, тя продължава да играе роля, като събира данни и обявява началото на сезона с голяма тържественост.

Дори и при внедряването на най-съвременни системи, прогнозистите продължават да извършват и "работа на терен", като инспектират дървета отблизо в зелени пространства като светилището Ясукуни близо до Императорския дворец в Токио, където служители наблюдават дървета от десетилетия. Там те изследват бледорозови пъпки от основния декоративен сорт, известен като Somei Yoshino.

В централата на Японската метеорологична корпорация г-н Ито тревожно анализира данните, за да се увери, че анализът на ИИ е точен. Компанията е направила 10 прогнози от декември насам за датата на пиковия цъфтеж в Токио тази година и всички са били точни до ден-два.

Г-н Ито казва, че е оптимист относно изкуствения интелект, макар и да подчертава, че хората винаги ще имат роля в прогнозирането на цъфтежа.

"Все още не мога да се отпусна напълно", казва той. "Но може би след няколко години, когато данните от ИИ се докажат като надеждни, ще мога да се чувствам по-спокойно."