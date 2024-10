Ловци на диаманти преследват богатство в Индия

В централния индийски щат Мадхя Прадеш стотици ловци на диаманти прекарват дните си в мините на област Пана. Пана е сред най-изостаналите региони на страната – жителите й се сблъскват с бедност, недостиг на вода и безработица. Но също така е дом на повечето диамантени резерви в Индия и остава основна дестинация за тези, копнеещи да намерят скъпоценния камък.

“Чувствам се зле, ако не търся диаманти. Това е като наркотик”, сподели 67-годишният Пракаш Шарма.

Prakash Sharma, a 67-year-old diamond hunter in India, speaks with the passion of a drug addict when it comes to searching for diamonds. pic.twitter.com/kunJQ1wbip

Докато повечето мини се управляват от федералното правителство, държавните служители отдават под наем малки парчета земя на бъдещи миньори всяка година на номинални цени. Въпреки това, диамантените мини на Пана, които някога са били известни с големите си и редки находки, сега са в упадък. Резервите им са изчерпани поради прекомерния добив през годините.

Въпреки този спад, обнадеждените миньори продължават мисията си. Те трябва да предадат находките си на правителствената служба за диаманти, която оценява камъните и ги продава на търг. След приспадане на възнагражденията и данъците, приходите се изпращат обратно на миньорите – горчиво-сладка награда за неуморното им копаене.

Шарма каза, че е започнал да копае диаманти през 1974 г., веднага след като е завършил училище, следвайки стъпките на баща си, който някога е бил известен ловец на диаманти в неговото село. Скоро след това той е ударил джакпота, след като намира шесткаратов диамант, който е струвал цяло състояние преди 50 години.

"Искам да продължа да правя това, вместо да получа нископлатена държавна работа", споделя той.

Шарма е сред хилядите мъже – млади и стари – които прекарват дните си в мините, надявайки се да забогатеят и да избягат от цикъла на бедността. Миньорите започват да копаят чакъл в ранните часове на сутринта. След това го измиват, изсушават и пресяват, търсейки диаманти до залез слънце. Семействата им помагат в работата.

За мнозина ловът на диаманти е семейна традиция, предавана от поколения. Индия винаги е играла ключова роля в диамантената индустрия. В продължение на повече от 3000 години това беше единственият източник на диаманти в света. Това се промени през 18-ти век с открития в Бразилия и Южна Африка. Но наследството на Панна като център за диаманти все още издържа.

Until the discovery of diamonds in South Africa in 1896, India was the only source for diamonds to the world. pic.twitter.com/f0tUXLFaCX