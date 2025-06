Какво се случи на площад Тянанмън преди 36 г. и кой е Човекът Танк?

Н а 4 юни 1989 г. стотици, а вероятно и хиляди невъоръжени мирни продемократични протестиращи бяха убити в Пекин, а десетки хиляди демонстранти - арестувани в градове из цял Китай.

Протестиращите, събрани на площад Тянанмън в центъра на Пекин, настояваха мирно за политически и икономически реформи. В отговор китайските власти използваха огромна сила, за да потушат демонстрациите, предаде Amnesty.

Военни части бяха изпратени, а невъоръжени протестиращи и странични наблюдатели бяха убивани масово. Китайското правителство никога не е признало истината за случилото се на Тянанмън. Темата остава силно табу и до днес – властите забраняват всяко споменаване на протестите в публичното пространство.

Китайските управляващи искат всички да забравят, че през 1989 г. на площад Тянанмън убиха неясен брой невъоръжени мирни протестиращи с продемократични искания.

Мнозина обаче отказват да забравят Тянанмън. Сред тях е и адвокатът и активист за човешки права Чоу Ханг-тунг, която бе несправедливо затворена в Хонконг.

В продължение на години Чоу Ханг-тунг помага да се организира ежегодното мирно възпоменание на жертвите на репресиите на площад Тянанмън. През 2021 г., след като публикува в социалните мрежи призив хората да запалят свещи у дома в памет на събитието, Чоу бе несправедливо осъдена и вкарана в затвора в Хонконг.

Кой е "Човекът Танк" и кой го е снимал?

Най-известната снимка, свързана с площад Тянанмън, е тази на т.нар. "Човекът Танк" (Tank Man). На 5 юни 1989 г. западните медии увековечиха протестите с кадъра на мъж в бяла риза, носещ пазарски чанти, застанал срещу колона танкове, изпратени от правителството, за да разпръснат протестиращите. Личността на този мъж, известен като "Човекът Танк", никога не е потвърдена.

Човекът Танк не допусна военните машини да минат. Макар да успя да ги спре, накрая бе изведен от пътя от странични наблюдатели. Образът на този невъоръжен човек срещу танковете бързо се превърна в символ на мирната съпротива срещу военната мощ на режима.

Стюарт Франклин е авторът на емблематичната снимка на "Човекът срещу танковете". В кратък филм по-долу той разказва как успява да улови този кадър, който се превръща в един от най-ярките образи на ХХ век.

Хронология на събитията, довели до репресиите на площад Тянанмън

От април 1989 г. хора от цял Китай се събират на площад Тянанмън в Пекин, за да оплачат смъртта на либералния комунистически лидер Ху Яобанг и да изразят разочарованието си от бавния темп на обещаните реформи.

Това събиране прераства в мирни протести, които постепенно се разпространяват и в други провинции. Демонстрантите – предимно студенти – настояват за край на корупцията сред властимащите, както и за политически и икономически промени.

Колко души участваха? – Над милион по улиците

На 13 май стотици студенти обявяват гладна стачка на площад Тянанмън, с настояване за диалог с ръководителите на комунистическата партия. Смята се, че около един милион души се включват в протестите в Пекин, за да подкрепят студентите и да поискат реформи.

Отговорът на правителството: военно положение

На 19 май партийни лидери посещават студентите и вечерта гладната стачка е прекратена. Въпреки това, на следващия ден в Пекин е обявено военно положение с цел да се спре нарастващото недоволство.

В следващите седмици стотици хиляди отново излизат по улиците на Пекин, а подобни протести избухват и в други китайски градове.

Военните стрелят по невъоръжени граждани

В нощта на 3 срещу 4 юни правителството изпраща десетки хиляди въоръжени войници и стотици бронирани машини в центъра на Пекин, за да наложи военно положение и насилствено да разчисти улиците. Официалната цел е “възстановяване на реда” в столицата.

При приближаване към демонстрантите, военнослужещите откриват огън по тълпите от протестиращи и зяпачи, без предупреждение.

Докато стрелбата продължава, някои от бягащите са простреляни в гръб, други са смазани до смърт от военна техника. И до днес броят на жертвите остава неизвестен

