Четирима убити и 20 ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина

Четирима от пострадалите са в критично състояние

12 октомври 2025, 18:17
Източник: БТА

Ч етирима души бяха убити и най-малко 20 бяха ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Четирима от пострадалите са в критично състояние.

Престъплението е извършено в ранните часове на деня в заведение на остров Света Елена. В момента на стрелбата в бара е имало много посетители, които са се разбягали, след като са чули изстрелите. 

"Това е трагичен и тежък инцидент за всички ни", пише в изявление на шерифската служба в окръг Бофорт. "Апелираме за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме случая. Мислите ни са с всички жертви и техните близки", пише още в текста.

Източник: БТА/Николай Велев    
