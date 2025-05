Чайка кацна на Сикстинската капела: Знак ли е това?

Н а 7 май, в ранните сутрешни часове, вниманието на зрителите по света бе привлечено от уникалната сцена, която се разиграваше на покрива на Сикстинската капела. Малко ято чайки, сред които се открояваше и пухкаво пиленце, стана звезда на историческото събитие, предавано на живо.

Докато птиците се разхождаха около комина, тайното гласуване на кардиналите продължаваше. В 3 часа следобед местно време обаче, от комина се издигна облак черен дим, който сигнализираше, че изборът на следващия папа все още не е приключил, съобщават от USA Today.

Shoutout to that one seagull locked in on the Conclave proceedings pic.twitter.com/EwNdwjR19H — Fr. Cassidy Stinson (@TheHappyPriest) May 7, 2025

Социалните мрежи се изпълниха с хумористични коментари относно сцената с чайките. "Тази чайка сме всички ние", написа LifeSite Catholic в публикация на X. "Поздрави към тази една чайка, наблюдаваща процеса на конклава", добави отец Касиди Стинсън.

Друг потребител с емоционален пост на X написа: "Една от чайките в конклава донесе бебе чайка."

I get a bit superstitious during conclave time...

No more seagulls sitting on the Sistine chapel chimney please.🙏

I want a dove🕊️ pic.twitter.com/ZsmAURC5gL — Stella Matutina (@CustosX) May 7, 2025

Знак или съвпадение?

Чайките се превръщат в традиционен и обичан елемент от конклавите. По време на конклава, довел до избора на папа Франциск през 2013 г., птиците също кацнаха върху комина на Сикстинската капела и скоро след това белият дим се издигна от комина. Много католици по света приеха появата на птицата с бели пера за знак, че папата е избран.

Живото предаване на изборите сред Колегията на кардиналите предизвика интереса на хиляди зрители онлайн.

Папа Франциск, първият папа от Латинска Америка, почина на 21 април на 88 години. В сряда, 7 май, се проведе само едно гласуване, а кардиналите ще имат право на по два гласа сутрин и следобед занапред, което беше потвърдено от Ватикана.

ONE OF THE CONCLAVE SEAGULLS BROUGHT A BABY SEAGULL pic.twitter.com/TmTLOmPfGW — Emily Zanotti 🦝 (@emzanotti) May 7, 2025

133 кардинали под 80-годишна възраст съставляват органа, който ще избере 267-ия папа. Черният дим, изпуснат от Сикстинската капела, олицетворява продължаващия процес на гласуване, докато белият дим означава, че новият папа е избран.

По време на изборите Колегията на кардиналите е изолирана от външния свят, като процесът е описан в документалния филм "Конклав" от 2024 г.

Обикновено конклавът започва 15 до 20 дни след смъртта на папата и отнема толкова време, колкото е необходимо. Предишният конклав приключи след само един ден гласуване. Папа Франциск беше известен със своите прогресивни възгледи относно имиграцията и LGBTQ+ общността.