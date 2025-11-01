Свят

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Събитието събра делегации от 79 държави

1 ноември 2025, 23:05
Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей
Източник: AP/БТА

Ц игуларката и дългогодишен концертмайстор на Каирската опера Цветелина Кръстева и тромпетистът Димитър Димитров - първи тромпет в Каирската опера и съосновател на джаз формацията “Риф бенд”, бяха част от оркестъра, а Екатерина Катрачева - от хора, сформирани от изпълнители от близо 80 държави за официалното откриване на Големия египетски музей (ГЕМ).

Под палката на изтъкнатия египетски диригент Найер Наги те изпълниха произведение, създадено специално за събитието от Хишам Назих - носител на редица награди и автор на музиката за “Златния парад на фараоните” и към филма на “Марвел студиос” (Marvel Studios) “Лунния рицар” (Moon Knight).  

Събитието под наслов “Послание за мир”, което се проведе по-малко от месец след срещата за ивицата Газа в Шарм ел Шейх, отново събра лидери от цял свят - президенти, правителствени ръководители, монарси и високопоставени делегации от 79 държави.

По покана на президента на Египет Абдел Фатах ас Сиси, който откри музея, на церемонията присъства българският държавен глава Румен Радев, придружен от съпругата си Десислава Радева. 

“Не съм си представяла, че ще попадна на толкова грандиозно събитие, чувствам се късметлийка,” каза пред БТА Цветелина Кръстева. ”Музиката е епична и завладяваща и прекрасно се вплита в историята, която разказва спектакълът. Толкова е красива, че продължава да звучи дълго след като сме изпълнили последния акорд. Миксът от класически оркестър и египетски традиционни инструменти носи пъстрота”, добави тя.

Проектът е уникален с това, че събра музиканти от 79 държави, за да изпрати посланието, че историческото наследство принадлежи на цялото човечество, и да призове за обединение и мир, отбеляза инструменталистката.

“Тук са някои от най-добрите музиканти в света. Прекрасно е да свириш с тях,” изтъкна Димитър Димитров. Музиката е красива и приятна за изпълнение - филмова музика, лесна е за запяване. А както знаем, Верди е бил харесван, защото оперите му са карали хората да ги запяват,” допълни музикантът.

Епичният спектакъл пресъздаде ключови моменти и фигури от древноегипетската история с музика, танци, видеокадри, фойерверки, специални ефекти. Артефакти от съкровището на Тутанкамон, включително красивата маска на младия владетел, озариха небето в удивително шоу със стотици дронове.

Залата на Тутанкамон е емблемата на Големия египетски музей. Общо около пет хиляди предмета ще бъдат показани за първи път на едно място от откриването им в Долината на царете през 1922 г. Залата на Тутанкамон в Египетския музей на площад “Тахрир” беше закрита на 20 октомври, заради пренасянето на антиките в новия музей. 

Музеят е затворен от 15 октомври заради подготовката и провеждането на церемонията, а отварянето му отново за посетители на 4 ноември ще съвпадне със със 103-ата годишнина от откриването на гробницата на момчето фараон. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
Голям египетски музей Откриване на музей Български музиканти Тутанкамон
