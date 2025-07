Брутален обрат във въздуха: Мъж започва бой в самолет и си тръгва с насинено око и обвинения

М ъж от Ню Джърси е получил ужасяващо насинено око, както и дело, след като непровокирано нападение по време на полет срещу друг пътник е имало брутален обратен ефект, съобщи New York Post.

21-годишният Ишан Шарма, който е родом от Нюарк, е нападнал Киану Еванс без видима причина, докато полетът им на Frontier Airlines от Филаделфия се приближавал към международното летище Маями-Дейд, съобщи WSVN.

В моментите преди Шарма да сграбчи Еванс за гърлото, жертвата каза, че 21-годишният, който седял една седалка напред, мърморел странни неща и отправял смъртни заплахи.

„Той се смя мрачно, нещо като „ха ха ха ха“. И казваше неща от рода на „тъпак такъв, смъртен човече, ако ме предизвикаш, това ще доведе до смъртта ти“, разказа Еванс пред изданието.

Шарма се разгневява, когато Еванс натиска бутона за помощ и вика за помощ служители на Frontier.

