Броят на загиналите след експлозията в Иран достигна 40

Б роят на загиналите след вчерашната мощна експлозия на пристанището "Шахид Раджаи" на южния ирански град Бандар Абас вече достигна 40, предаде ИРНА.

Ад на пристанището в Иран: Расте броят на загиналите, ранените и изчезналите

Досега е постъпила информация за около 800 ранени, уточни иранската новинарска агенция.

NEWS UPDATE: A massive explosion and fire in Iran's largest commercial port killed at least 40 people and injured more than 1,000, a provincial official said in a toll update on Sunday.



