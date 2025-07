Отвличането в Паскагула: Един от най-загадъчните случаи с НЛО в историята

С ами ли сме във Вселената? Много противоречиви доклади твърдят, че не сме. Един пример е историята за инцидента в Розуел, който предизвика конспиративни теории, че правителството на САЩ тайно е открило останки от извънземен космически кораб, пише Sky History.

Въпреки това, много други истории за НЛО са завладели общественото въображение след предполагаемата катастрофа на този космически кораб през 1947 г. Като начало, има предполагаемото отвличане в Паскагула през 1973 г., когато се твърди, че двама мъже са били отвлечени и изследвани от извънземни.

Въпреки че историята на наблюденията на НЛО може да се проследи векове назад, срещи лице в лице с извънземни същества са докладвани много по-рядко. И така, наистина ли се е случило отвличането в Паскагула?

Историята за „отвличането в Паскагула“?

Разбира се, когато двама мъже казват, че са срещнали извънземни, първият ви инстинкт може да е да потърсите пропуски в историята. Не е изненадващо, че повече от един човек направил точно това, след като работниците от корабостроителницата Чарлз Хиксън и Калвин Паркър разказали своята обща история.

In 1973, two men went to police, claiming to have been abducted by aliens.



The police thought they were lying, so they left the men alone in the room with a secret recording device.



To their surprise, they continued talking about what had happened and how terrified they… pic.twitter.com/oXMp9pTyvb