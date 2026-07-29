Бомбена заплаха блокира пристанище Констанца

Р умънското черноморско пристанище Констанца беше временно затворено в сряда заради сигнал за поставени взривни устройства. Властите реагираха незабавно, като започнаха спешна евакуация като превантивна мярка, а специализирани сапьорски екипи стартираха щателни проверки на сигурността.

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Трафикът в пристанището, включително морските операции, е бил напълно спрян. На корабите е забранено да влизат или напускат порта до второ нареждане. До момента няма официално потвърждение за реално наличие на бомби.

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Префектът на Констанца Адриан Пикою обясни, че на спешния телефон 112 е получено генерирано от изкуствен интелект съобщение. В него се твърдяло, че близо до пътническия терминал са заложени няколко експлозива. Разследването на инцидента продължава.