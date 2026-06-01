Свят

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха мощни експлозии

Над 16 безпилотни летателни апарата са атакували града откъм Черно море, властите призоваха жителите да се укрият

1 юни 2026, 09:02
Източник: БТА

С илни експлозии разтърсиха украинския черноморски град Одеса късно вечерта в неделя, след като руските сили предприеха масирана атака с дронове, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.

Одеса е атакувана, взривове във всички райони на града

По информация на местните власти градът е бил атакуван от множество безпилотни летателни апарати, насочени откъм акваторията на Черно море. Местни канали в Telegram съобщават, че в нападението са участвали най-малко 16 дрона, като в различни части на Одеса са чути поредица от мощни взривове.

Въздушната тревога е била обявена в 23:05 ч., а жителите са получили спешни указания да се насочат към бомбоубежищата и да останат на безопасни места до отмяна на опасността.

Към момента няма официална информация за жертви или нанесени материални щети. Не е ясно и колко от атакуващите дронове са били прехванати от украинската противовъздушна отбрана.

Масирана атака с дронове в Одеса в ранните часове

Одеса е сред основните цели на руските въздушни атаки от началото на войната. Като най-голямото украинско пристанище на Черно море градът има ключово стратегическо значение както за икономиката на страната, така и за износа на зърно и други стоки.

През последните месеци руските сили многократно атакуваха Одеса с ракети и дронове, като често под прицел попадат пристанищна инфраструктура, складови бази и енергийни обекти. Украинските власти неведнъж са предупреждавали, че интензивността на въздушните удари в южната част на страната остава висока.

Мощни взривове отекнаха в Одеса, какво се случва

Атаката предизвика тревога и сред многобройната българска общност в региона. По данни от последното официално преброяване в Украйна в Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, което ги прави третата по численост етническа група в областта. Само в град Одеса българската общност се оценява на между 50 000 и 60 000 души.

Най-компактно българско население има в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район, където потомците на българските преселници от Бесарабия съхраняват езика, традициите и културната си идентичност вече повече от два века.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
