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Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид инвестира 55 милиона долара в седем имота в Киев

Технологичният милиардер постепенно задълбочава и ангажимента си към отбранителния сектор на страната

9 юни 2026, 15:57
Бившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид инвестира 55 милиона долара в седем имота в Киев
Източник: Getty Images

Б ившият изпълнителен директор на Google Ерик Шмид и съпругата му Уенди са придобили значителен дял в премиум търговски недвижими имоти в Киев, съобщава Forbes на 9 юни.

Двойката вече контролира по 36 процента дял във всяка от седемте компании от групата Dragon Capital, инвестиционна фирма, собственост на семейството на Томаш Фиала. Портфолиото включва бизнес центровете „Евразия“ и „Прайм“, търговския център „Пирамидa“ и логистичния комплекс „Ийст Гейт“.

Според оценка на Forbes стойността на новопридобития дял на семейство Шмид възлиза между 55 и 70 милиона долара, като Dragon Capital запазва оперативното управление на всички имоти.

Освен разширяването на финансовото си присъствие в украинската инфраструктура, технологичният милиардер постепенно задълбочава и ангажимента си към отбранителния сектор на страната по време на войната, пише Forbes.

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През 2024 година е било разкрито, че Шмид ръководи поверителна военна инициатива за разработване на усъвършенствани безпилотни летателни апарати, с цел създаване на американска алтернатива на произведените в Китай дронове.

Според изданието този стратегически проект е бил силно повлиян от личните посещения на Шмид в Украйна, където той е изучавал динамиката на бойното използване на дронове на фронтовата линия.

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Тези инициативи впоследствие са довели до създаването на компанията на Шмид, Perennial Autonomy, известна с производството на прехващащите дронове Merops и ударните дронове Hornet.

Тези системи са били използвани в реални бойни действия на територията на Украйна за противодействие на вражески въздушни цели. Според Forbes през май 2026 година американската армия официално е започнала да използва същите платформи.

Оперативната ефективност на дроновете, разработени в рамките на инициативата „Project Eagle“, е била демонстрирана и от украинската Национална гвардия, 1-ви корпус „Азов“, който е използвал системите с изкуствен интелект за поразяване на руски военни превозни средства на разстояние до 65 километра навътре в окупираната територия на Донецк.

Дроновете разчитат на изкуствен интелект и свързаност чрез Starlink, за да идентифицират и приоритизират цели автоматично, преди оператор да потвърди удара. Платформите струват под 5 000 евро, носят бойна глава с тегло около пет килограма и имат оперативен обсег до 100 километра.

Източник: united24media    
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