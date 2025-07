Нови обвинения срещу бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол

С пециалният прокурор на Южна Корея Мин Джун-ки повдигна днес нови обвинения на задържания бивш президент на страната Юн Сук-йол, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Юн е разследван за въведеното военно положение през декември миналата година, довело впоследствие до неговия импийчмънт.

South Korea's jailed ex-President Yoon Suk-yeol indicted on additional charges as a special prosecutor continues investigating him for his short-lived declaration of martial law in December pic.twitter.com/QucSsBRXlK