Свят

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

9 декември 2025, 15:18
Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка
Източник: iStock

М одел и бивша Мис Словакия твърди, че е била изгонена от Uber, след като шофьорът разбрал, че е еврейка, предаде Fox News. За инцидента първи съобщи канадският вестник National Post.

33-годишната Мириам Матова разказа в интервю, че на 30 ноември се е качила в Uber в Торонто и е провеждала видеоразговор с приятелка, на която е споделяла за скорошното си пътуване до Израел.

По думите на Матова, шофьорът рязко натиснал спирачките и ѝ наредил да слезе от колата на оживено кръстовище.

„Веднага прекратих разговора си и попитах защо спират. Отговориха ми, че се чувстват некомфортно с мен в колата“, разказва Матова. „Попитах защо, тъй като не бях направила нищо лошо. Тогава получих отговор, че не возят евреи.“

Говорител на Uber заяви, че компанията се е свързала и с двете страни като част от проверката по случая.

„Съжаляваме за преживяването, за което съобщава пътничката. Дискриминацията няма място на нашата платформа и ние приемаме подобни притеснения много сериозно. Свързахме се както с нея, така и с шофьора, за да разберем какво се е случило, и сме предприели съответните действия“, се казва в изявлението.

Бившата „Мис Словакия“, която има и канадско гражданство, сподели, че тя и приятелката ѝ, която е поръчала колата, са подали подробни жалби до компанията след инцидента.

„Канада винаги е била място, в което съм вярвала. Това е причината да се върна тук. Тя е гостоприемна, разнообразна, изпълнена с уважение. Всички ние носим отговорност да гарантираме, че ще остане такава. Като говоря открито, аз не влизам в ролята на жертва. Искам това да е ясно. Става дума за поставяне на граници и отстояване на истината, както и за вдъхване на смелост срещу омразата към всяка религия или общност, не само към еврейския народ. Смятам, че всеки подобен инцидент трябва да има последствия – в този случай за шофьора и за голямата компания, наречена Uber,“ каза Матова.

Нейният адвокат, Хауърд Левит, заяви, че клиентката му настоява за извинение, прекратяване на договора с шофьора, дарение за израелска благотворителна организация по неин избор и изискване всички шофьори на Uber занапред да потвърждават, че ще спазват политика на нулева дискриминация.

„Поискахме да прекратят договора с шофьора, но те отказват да отговорят на това. Позовават се на поверителност, което е абсолютна безсмислица“, каза Левит. „На първо място, никой дори не знае името на шофьора, така че няма проблем с поверителността. И второ, повечето достойни компании с нетърпение биха обявили на света, че биха уволнили такъв човек.“

Матова е пътувала до Израел в началото на ноември, за да види последиците от терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г. в южната част на страната.

Тя сподели, че това не е първият антисемитски инцидент, с който се сблъсква в Канада, и иска хората „да се изправят и да се противопоставят на съвременния антисемитизъм“.

Източник: Fox News    
Антисемитизъм Дискриминация Uber Торонто Мириам Матова Израел Шофьор на Uber Религиозна нетолерантност Канада Омраза
Последвайте ни

По темата

Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

pariteni.bg
Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 17 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 19 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 42 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 49 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 53 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 56 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

България Преди 2 часа

Министър Гуцанов обяви, че детските обезщетения се вдигат на 900 лв., процентът за ранно връщане на работа расте на 75%, минималната заплата става 1213 лв., а пенсиите се повишават по швейцарското правило без нови данъци и осигуровки

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Свят Преди 2 часа

Веднага започнаха да се образуват опашки от тежкотоварни автомобили

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Любопитно Преди 2 часа

Бързата храна – вкусна и удобна, но опасна за здравето: ултрапреработените продукти повишават риска от хронични заболявания и дори смърт

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg