Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

М одел и бивша Мис Словакия твърди, че е била изгонена от Uber, след като шофьорът разбрал, че е еврейка, предаде Fox News. За инцидента първи съобщи канадският вестник National Post.

33-годишната Мириам Матова разказа в интервю, че на 30 ноември се е качила в Uber в Торонто и е провеждала видеоразговор с приятелка, на която е споделяла за скорошното си пътуване до Израел.

По думите на Матова, шофьорът рязко натиснал спирачките и ѝ наредил да слезе от колата на оживено кръстовище.

🚨 SHE WAS KICKED OUT OF UBER FOR BEING JEWISH. 🚨



Miriam Mattova, a Jewish model and former Miss Slovakia, was tossed out of an Uber in the middle of the night in Toronto after she mentioned Israel on FaceTime.



The driver slammed the brakes and said:

👉 “I don’t drive Jewish… pic.twitter.com/993vUoctI9 — Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) December 5, 2025

„Веднага прекратих разговора си и попитах защо спират. Отговориха ми, че се чувстват некомфортно с мен в колата“, разказва Матова. „Попитах защо, тъй като не бях направила нищо лошо. Тогава получих отговор, че не возят евреи.“

Говорител на Uber заяви, че компанията се е свързала и с двете страни като част от проверката по случая.

„Съжаляваме за преживяването, за което съобщава пътничката. Дискриминацията няма място на нашата платформа и ние приемаме подобни притеснения много сериозно. Свързахме се както с нея, така и с шофьора, за да разберем какво се е случило, и сме предприели съответните действия“, се казва в изявлението.

Бившата „Мис Словакия“, която има и канадско гражданство, сподели, че тя и приятелката ѝ, която е поръчала колата, са подали подробни жалби до компанията след инцидента.

„Канада винаги е била място, в което съм вярвала. Това е причината да се върна тук. Тя е гостоприемна, разнообразна, изпълнена с уважение. Всички ние носим отговорност да гарантираме, че ще остане такава. Като говоря открито, аз не влизам в ролята на жертва. Искам това да е ясно. Става дума за поставяне на граници и отстояване на истината, както и за вдъхване на смелост срещу омразата към всяка религия или общност, не само към еврейския народ. Смятам, че всеки подобен инцидент трябва да има последствия – в този случай за шофьора и за голямата компания, наречена Uber,“ каза Матова.

Нейният адвокат, Хауърд Левит, заяви, че клиентката му настоява за извинение, прекратяване на договора с шофьора, дарение за израелска благотворителна организация по неин избор и изискване всички шофьори на Uber занапред да потвърждават, че ще спазват политика на нулева дискриминация.

UBER UPROAR: A former Miss Slovakia says her driver kicked her out at a busy Toronto intersection because she's Jewish.https://t.co/Xfr2SIg4xX — Fox News (@FoxNews) December 8, 2025

„Поискахме да прекратят договора с шофьора, но те отказват да отговорят на това. Позовават се на поверителност, което е абсолютна безсмислица“, каза Левит. „На първо място, никой дори не знае името на шофьора, така че няма проблем с поверителността. И второ, повечето достойни компании с нетърпение биха обявили на света, че биха уволнили такъв човек.“

Матова е пътувала до Израел в началото на ноември, за да види последиците от терористичните атаки на Хамас от 7 октомври 2023 г. в южната част на страната.

Тя сподели, че това не е първият антисемитски инцидент, с който се сблъсква в Канада, и иска хората „да се изправят и да се противопоставят на съвременния антисемитизъм“.