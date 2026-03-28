Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

М ащабни протести срещу администрацията на Тръмп се провеждат в редица градове в САЩ. Демонстрациите бележат третата вълна от митинги под надслов „Без крале“ – инициатива, която в миналото е привличала милиони участници, пише ВВС.

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот.

Americans take to streets in ‘No Kings’ day protests against Trump https://t.co/O2HbmK6tmr — Financial Times (@FT) March 28, 2026

„Тръмп иска да ни управлява като тиранин. Но това е Америка и властта принадлежи на народа, а не на самопровъзгласили се крале или на техните приятели милиардери“, посочват организаторите.

От своя страна съюзниците на Тръмп вече осъдиха инициативата „Без крале“, определяйки я като „митинг на омразата към Америка“ и обвиниха участниците във връзки с крайнолявото движение „Антифа“. В рамките на съботния ден се очакват демонстрации в почти всеки голям американски град, сред които Ню Йорк, Вашингтон и Лос Анджелис.

Митингите вече започнаха в столицата и други населени места, като колони от хора маршируват към Вашингтон от съседния Арлингтън, Вирджиния. Протестиращите са изпълнили стълбите на Мемориала на Линкълн и са препълнили Националната алея (National Mall).

Подобно на предишните прояви на „Без крале“, недоволните носят чучела на Тръмп, на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на други висши чиновници от администрацията, настоявайки за тяхното отстраняване и арест.

Източник: БТА/АР

Последният митинг от поредицата през октомври събра близо седем милиона души в цялата страна. Няколко щата вече мобилизираха Националната гвардия, но организаторите са категорични, че събитията протичат мирно.

След завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп разшири обхвата на президентските си правомощия, използвайки изпълнителни заповеди за закриване на части от федералното правителство и разполагайки части на Националната гвардия в американските градове, въпреки възраженията на щатските губернатори.

По-рано тази година федерални имиграционни агенти в Минеаполис застреляха двама американски граждани – Алекс Прети и Рене Гуд, което предизвика вълна от обществено възмущение и национални протести. Президентът също така призова висшите служители в правоприлагащите органи да започнат разследвания срещу негови предполагаеми политически врагове.

Доналд Тръмп твърди, че действията му са необходими за възстановяването на държавата, намираща се в криза, и отхвърли обвиненията в диктатура, наричайки ги „истерични“. „Те ме наричат крал. Аз не съм крал“, заяви той в интервю за Fox News през октомври.

Критиците му обаче предупреждават, че част от действията на администрацията са противоконституционни и представляват пряка заплаха за американската демокрация. Гъсти тълпи са се събрали както в мегаполиси, така и в по-малки населени места. Митинги под надслов „Без крале“ започват в Бостън (Масачузетс), Нашвил (Тенеси) и Хюстън (Тексас), като се очаква вълната да обхване още градове в по-късните часове.

Улиците са препълнени дори в градове като Шелбивил (Кентъки) и Хауъл (Мичиган), чието население е едва около 10 000 души.

Демонстрантите издигат плакати срещу войната в Иран и срещу Агенцията за имиграция и митници (ICE). Американски емигранти също се присъединяват към недоволството зад граница. Протестни акции се провеждат в Париж, Лондон и Лисабон, където мнозина определят президента като „фашист“ и „военен престъпник“, призовавайки за неговия импийчмънт и отстраняване от власт.