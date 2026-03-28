Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот

28 март 2026, 22:48
Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“
Източник: БТА/АР

М ащабни протести срещу администрацията на Тръмп се провеждат в редица градове в САЩ. Демонстрациите бележат третата вълна от митинги под надслов „Без крале“ – инициатива, която в миналото е привличала милиони участници, пише ВВС.

Организаторите заявяват, че се обявяват срещу политиките, налагани от американския президент Доналд Тръмп, включително военните действия в Иран, засиления федерален контрол върху имиграцията и растящите разходи за живот.

„Тръмп иска да ни управлява като тиранин. Но това е Америка и властта принадлежи на народа, а не на самопровъзгласили се крале или на техните приятели милиардери“, посочват организаторите.

От своя страна съюзниците на Тръмп вече осъдиха инициативата „Без крале“, определяйки я като „митинг на омразата към Америка“ и обвиниха участниците във връзки с крайнолявото движение „Антифа“. В рамките на съботния ден се очакват демонстрации в почти всеки голям американски град, сред които Ню Йорк, Вашингтон и Лос Анджелис.

Митингите вече започнаха в столицата и други населени места, като колони от хора маршируват към Вашингтон от съседния Арлингтън, Вирджиния. Протестиращите са изпълнили стълбите на Мемориала на Линкълн и са препълнили Националната алея (National Mall).

Подобно на предишните прояви на „Без крале“, недоволните носят чучела на Тръмп, на вицепрезидента Джей Ди Ванс и на други висши чиновници от администрацията, настоявайки за тяхното отстраняване и арест.

Източник: БТА/АР

Последният митинг от поредицата през октомври събра близо седем милиона души в цялата страна. Няколко щата вече мобилизираха Националната гвардия, но организаторите са категорични, че събитията протичат мирно.

След завръщането си в Белия дом през януари, Тръмп разшири обхвата на президентските си правомощия, използвайки изпълнителни заповеди за закриване на части от федералното правителство и разполагайки части на Националната гвардия в американските градове, въпреки възраженията на щатските губернатори.

По-рано тази година федерални имиграционни агенти в Минеаполис застреляха двама американски граждани – Алекс Прети и Рене Гуд, което предизвика вълна от обществено възмущение и национални протести. Президентът също така призова висшите служители в правоприлагащите органи да започнат разследвания срещу негови предполагаеми политически врагове.

Източник: БТА/АР

Доналд Тръмп твърди, че действията му са необходими за възстановяването на държавата, намираща се в криза, и отхвърли обвиненията в диктатура, наричайки ги „истерични“. „Те ме наричат крал. Аз не съм крал“, заяви той в интервю за Fox News през октомври.

Критиците му обаче предупреждават, че част от действията на администрацията са противоконституционни и представляват пряка заплаха за американската демокрация. Гъсти тълпи са се събрали както в мегаполиси, така и в по-малки населени места. Митинги под надслов „Без крале“ започват в Бостън (Масачузетс), Нашвил (Тенеси) и Хюстън (Тексас), като се очаква вълната да обхване още градове в по-късните часове.

„Без крале“: Нова серия от масови протести в Америка срещу Тръмп
Улиците са препълнени дори в градове като Шелбивил (Кентъки) и Хауъл (Мичиган), чието население е едва около 10 000 души.

Демонстрантите издигат плакати срещу войната в Иран и срещу Агенцията за имиграция и митници (ICE). Американски емигранти също се присъединяват към недоволството зад граница. Протестни акции се провеждат в Париж, Лондон и Лисабон, където мнозина определят президента като „фашист“ и „военен престъпник“, призовавайки за неговия импийчмънт и отстраняване от власт.

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Кадър за милиони: Иберийски рис „разсмя“ света и спечели престижна награда (СНИМКА)

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

Протестна вълна в САЩ: Милиони излязоха срещу Доналд Тръмп под надслов „Без крале“

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

carmarket.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Танкер, превозващ 47 000 тона пропан-бутан, премина през Ормузкия проток и достигна Индия

Свят Преди 1 час

Плавателният съд акостира в индийското пристанище "Вадинар"

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 4 часа

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 5 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд" паднаха по средата на речта ѝ

Любопитно Преди 5 часа

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

България Преди 5 часа

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Свят Преди 6 часа

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 6 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 7 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

България Преди 7 часа

Днес беше крайният срок за вземане на решението

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 7 часа

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 7 часа

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 8 часа

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 8 часа

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

