Белградска забележителност, бомбардирана от НАТО, може да бъде преобразена от Тръмп

Е дна от първите гледки, които посрещат пристигащите в центъра на сръбската столица Белград, са правителствени сгради в напреднал стадий на разруха. Самолети на НАТО ги бомбардираха през 1999 г. - и те все още са в почти същото състояние, пише BBC.

Посланието, което те отправят към посетителите, може да бъде „добре дошли в Сърбия, нашата скорошна история е била бурна и сложна – и все още не сме я завършили напълно“.

Като усмивка с редица счупени зъби, сградите на Министерството на отбраната все още стоят. Но те очевидно понесоха сериозен удар, когато НАТО се намеси, за да спре тогавашната военна кампания на Сърбия в Косово.

Като член на западния военен алианс, САЩ бяха замесени в бомбардировките.

Като се има предвид тази история, миналата година за сърбите беше истинско шокиращо събитие, когато правителството сключи сделка с компания Affinity Global за преустройство на обекта в луксозен хотелски комплекс с апартаменти на стойност 500 милиона долара (370 милиона британски лири).

Не само защото въпросният бизнес е американски, но и защото неговият основател е Джаред Кушнер, най-известен като зет на Доналд Тръмп. И защото планираният проект ще се казва Trump Tower Belgrade.

Въпреки че това е основен обрат в историята, който поставя схемата под известно съмнение, решението на сръбското правителство да сключи сделката не е твърде изненадващо.

Преди да стане президент на САЩ през 2016 г., самият Доналд Тръмп изрази интерес към построяването на хотел на мястото.

Ходът се вписва и в правителствен модел - както твърди сръбската опозиция - за позволяване на чуждестранни инвеститори да печелят от публична собственост.

Те цитират като отличен пример жилищния и търговски проект „Белградски бряг“, построен от емирски предприемачи върху земя, собственост на сръбските железници.

Там, където преди имаше ръждясал подвижен състав и изоставени коловози, сега има луксозен търговски център, елегантни ресторанти и странно извитата 42-етажна Белградска кула. ​​Тя не е по вкуса на всеки.

Това обаче беше изоставен промишлен обект, а не забележителност в центъра на града. Комплексът на Министерството на отбраната е съвсем различно предложение – не на последно място, защото служи като паметник на жертвите от бомбардировките през 1999 г.

Това е и силно визуално напомняне защо по-голямата част от сърбите остават против НАТО и симпатизират на Русия.

В този контекст, предоставянето на 99-годишен договор за наем на обекта на американски предприемач, според сведенията, без първоначални разходи, е смел ход.

Но президентът на Сърбия Александър Вучич не се извинява. „Важно е да се преодолее бремето от 1999 г.“, казва той пред Би Би Си.

„Готови сме да изградим по-добри отношения със САЩ – мисля, че това е изключително важно за тази страна.“

Тази гледна точка предизвиква известна степен на симпатия от международната бизнес общност на Белград.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции се е утроил през последното десетилетие. БВП на глава от населението обаче остава нисък в сравнение с държавите-членки на ЕС. Той е едва една трета от средния за блока.

