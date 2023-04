Ева Кайли е изправена и пред разследване на схема за подкупи в ЕС

О свен обвиненията по „Катаргейт”, Ева Кайли е изправена пред ново разследване и по друга причина.

Документи, с които се е запознал „Политико”, разкриват нови подробности за отделно наказателно разследване, пред което е изправена гръцката евродепутатка във връзка с предполагаеми измами с четирима бивши асистенти в Европейския парламент в периода 2014-2020 г.

Greek EU lawmaker Eva Kaili isn’t only under investigation in relation to Qatargate.



Documents seen by POLITICO unveil fresh details about another probe regarding allegedly fraudulent payments involving former assistants in the European Parliament. https://t.co/MzL7yiyJ7d