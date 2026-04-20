Ветеран от армията правил смразяващи коментари за "демони" седмици преди да убие 7-те си деца и техния братовчед

М ъж, ветеран от армията, който застреля седемте си деца и техния братовчед, е признал пред свои близки, че е бил погълнат от "тъмни мисли" и е казал на втория си баща, че някои хора "никога не се връщат от своите демони", само седмици преди ужасяващото престъпление, съобщава New York Post .

Шамар Елкинс , 31 г., е убил осем деца, пет момичета и три момчета на възраст между 3 и 11 години. Той и ранил тежко две жени, за които се смята, че са неговата съпруга и нейна приятелка, когато е извършил стрелба в Шривпорт след спор със съпругата си около 6:00 ч. сутринта в неделя.

Само седмици по-рано, на Великден, Елкинс се обадил на майка си Маелия Елкинс и на втория си баща Маркъс Джаксън и смразяващо им казал, че е затънал в "тъмни мисли", че иска да сложи край на живота си и че съпругата му Шанейка Пю иска развод.

"Казах му: Можеш да преодолееш нещата, човече. Не ме интересува през какво минаваш, можеш да го преодолееш", разказва Джаксън пред изданието. "Тогава си спомням, че той ми каза: Някои хора не се връщат от своите демони."

Маелия Елкинс казва, че не е била наясно какви проблеми са имали синът ѝ и съпругата му, които се оженили през 2024 г. и имали четири общи деца.

Роднина на една от ранените жени заявява, че двойката е била в процес на раздяла и е трябвало да се яви в съда в понеделник.

Те се карали за края на връзката си, когато Елкинс, който по-късно е бил убит от полицията, открил огън, казва Кристал Браун пред Асошиейтед прес.

Убиецът е работил в компанията UPS и е служил в Националната гвардия на Луизиана от август 2013 г. до август 2020 г. като специалист по комуникационни системи и специалист по огнева поддръжка.

Негов колега от UPS го описва като отдаден баща, но казва, че често е изглеждал стресиран и е скубел косата си, което му е оставило плешиво петно.

Майката на Елкинс отбелязва, че е възстановила контакт със сина си повече от десетилетие след като го оставила да бъде отгледан от семеен приятел, Бети Уокър. Тя го е родила като тийнейджър и по това време се е борила с пристрастяване към крек и кокаин.

Уокър казва, че не е видяла стрелбата, но знаела, че Елкинс е прострелял съпругата си няколко пъти в главата и корема, съобщава изданието.

Последно го е видяла миналия уикенд на семейна вечеря и той не е изглеждал необичайно.

"Сутринта се събудих да си направя кафе и получих обаждането", казва Уокър. "Бебетата ми, моите бебета ги няма."

Елкинс е имал и две предишни присъди - за шофиране в нетрезво състояние през 2016 г. и за незаконно използване на оръжие през 2019 г.

През март 2019 г. полицейски доклад описва как ветеранът от Националната гвардия извадил 9-милиметров пистолет и стрелял пет пъти по автомобил след като друг шофьор насочил оръжие към него, като един от куршумите бил открит близо до училище, където играели деца.

Жертвите са идентифицирани като: Джейла Елкинс (3 г.), Шейла Елкинс (5 г.), Кайла Пю (6 г.), Лейла Пю (7 г.), Маркейдън Пю (10 г.), Сариа Сноу (11 г.), Хедариън Сноу (6 г.) и Брейлън Сноу (5 г.). Седем от тях са негови деца, а осмото е техен братовчед. Всички са открити мъртви в дома си в Шривпорт.

Повечето жертви са били застреляни в главата, докато са спели, съобщава говорител на полицията в Шривпорт.

Едно дете е било убито на покрива, докато е опитвало да избяга.

Елкинс, който по-късно е бил убит от полицията по време на опит за отвличане на автомобил, е ранил и двете майки на децата, съпругата си и нейна приятелка.

Той е прострелял съпругата си в лицето в дома, където са били децата, а другата жена е била ранена в отделна къща наблизо.

Елкинс има четири деца от съпругата си и три от другата жена.

Louisiana Shooter Shared Worrying Messages About His Wife and Marriage Just Weeks Before Killing 8 Children

Кой е Шамар Елкинс?

Съобщава се, че Шамар Елкинс е служил в армията на САЩ в продължение на няколко години, преди да приключи службата си през 2019 г. Докато е бил разположен на мисии на други места, съпругата му е публикувала снимка на Елкинс в униформа на американската армия, което потвърждава неговото военно участие.​

Въпреки че е трудно да се прецени какъв е бил Елкинс като баща, множество негови публикации в социалните мрежи показват, че е прекарвал време с децата си.

Само ден преди трагедията той е споделил снимка на най-голямото си дете по време на среща насаме с него.

Детето изглеждало щастливо, докато яде бургер.

През седмиците преди трагедията Елкинс активно е публикувал съдържание за отношенията си с децата си в социалните мрежи, посещения на събития и ежедневни моменти, които създавали образ на нормален семеен живот, напълно различен от последвалото насилие.