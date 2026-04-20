Не е просто автомобил: Ето го научното обяснение на мъжката любов към колите

20 април 2026, 13:30
З наете ли кой е един от най-любопитните факти на нашето време? Милиони мъже по света изпитват почти фанатична любов към колите си. Не е случайна и сентенцията, която гласи, че гаражът е храмът на мъжа, а колата - неговата икона.

Много мъже не просто страдат за колата си, когато се повреди, а са склонни да се погрижат за нея, преди да са взели мерки за самите себе си. Например, можете ли да повярвате, че според Fox News цели 40% от представителите на силния пол биха инвестирали първо в ремонта на колата си, преди да се погрижат за собственото си здраве?

Нещо повече - за един мъж е много по-лесно да направи ремонт, отколкото да обърне внимание на себе си.

Колата е по-проста машина от човешкия организъм и често са й нужни само няколко затягания с винтоверта, за да влезе отново ‘в релси’. Мъжкото тяло, от друга страна, изисква много повече внимание, обикаляне по лекарите, чакане на опашки, пиене на лекарства в определени часове и други сложни неща, които мъжът просто предпочита да отлага във времето. Важното е колата да е добре.

Честно казано, тези факти не бива да ни изненадват. Още от малки момчетата прекарват часове в игра с колички и писти, гледат в захлас детски филмчета с говорещи коли и се учат да разпознават известните марки на улицата. Разбира се, всичко това изгражда у тези деца ранна емоционална връзка с цялата идея за движение, скорост и контрол. А това е и първата съставка в рецептата за мъжката автомобилна страст.

По-натам, в тийнейджърските години пък, идва ред и на екстремните автомобилни игри за плейстейшън, симулаторите с волан и педали и музикалните клипове с последните модели „бегачки“. Но истинската кулминация настъпва в най-чакания ден от живота на момчето, шофьорският изпит, символичното ‘покръстване’ на тийнейджъра в света на големите.

От мига, в който книжката най-накрая попадне в ръцете на нетърпеливия си притежател, играта започва. На хоризонта се появява и първата му кола – тази, която той никога няма да забрави. Тя става негов най-добър приятел и спътник и след много години, когато тя ще е вече купчина отломки, той ще разказва за нея на внуците си с умиление и сълзи на носталгия в очите.

Неразделни, мъжът и колата прекарват заедно най-щастливите житейски моменти, купони, романтични срещи и далечни пътувания до непознати страни. Той дава всичко за нея, копнее да е с нея във всяка свободна минута и не жали средства за поддръжката й. Дори напротив, мъжът с огромно удоволствие влага всичките си спестявания в своята гаражна красавица. Дори самият той да е гладен, в нейния резервоар гориво ще има - и то от скъпото.

Въпрос с повишена трудност: какво можем да открием в галерията на телефона на един мъж?

Браво, познахте! Там има стотици снимки и клипове на колата му - паркирана на морето, пред кафенето, пред автомивката, с гледка към града, с коледна украса, с нови джанти, с чаша кафе в поставката.

А има и още едно любимо занимание на силния пол: шофирането „без повод“. За мнозина то е релаксираща и анти-стрес терапия, даряваща шофьора с безценно време да е сам с мислите си, подобно на чувството „дзен“ на японците. Питайте който и да е мъж и той ще потвърди написаното.

Когато казваме, че един мъж има кола, всъщност имаме предвид, че той има територия и контрол. Колата е неговото царство и господарство и той има всичката власт да я персонализира със стерео и части по вкуса си, правейки я изцяло своя и ничия друга.

Разбира се, страстта към автомобилите далеч не се изчерпва само с притежанието им, защото мъжете обожават и да говорят за тях.

А как би могло да бъде иначе? На автомобилна тема те се чувстват напълно в свои води и могат да говорят с часове, като е достатъчно само някой да подхвърли: “Как е колата, върви ли?” и се започва автомобилната тема, музика за мъжките уши.

Всеки мъж знае, че няма нищо по-хубаво от това да открие следващата си голяма любов на четири колела там, където най-малко очаква. Животът обича да поднася изненади на смелите, а понякога те идват с блясъка на нов лак и с аромат на кожен салон.

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

При 100% СИК протоколи от чужбина:

При 100% СИК протоколи от чужбина: "Прогресивна България" получава 70 995 гласа

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

100% обработени протоколи от ЦИК по области: Вижте окончателната карта на България след изборите

Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години

Обичаният актьор Патрик Мълдун почина внезапно на 57 години

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 1 ден
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 1 ден
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 1 ден
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 1 ден
Последни новини

Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

Любопитно Преди 21 минути

Всичко за първите месеци от бременността на едно място

Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

България Преди 22 минути

Двамата возели мигрантите със служебен автомобил на „Гранична полиция“

Мъж, блудствал с деца и държал 45 000 порнографски файла, беше осъден на 3 години затвор

Мъж, блудствал с деца и държал 45 000 порнографски файла, беше осъден на 3 години затвор

България Преди 47 минути

Съдът е наложил и глоба на обвиняемия в размер на 2556 евро.

Човешкият алгоритъм: Изложбата в галерия „Куб“, част от фестивала SHAPESHIFT, изследва невидимата архитектура на дигиталното ни ежедневие

Човешкият алгоритъм: Изложбата в галерия „Куб“, част от фестивала SHAPESHIFT, изследва невидимата архитектура на дигиталното ни ежедневие

Любопитно Преди 47 минути

<p>Бащата, убил седемте си деца и техен братовчед, се изповядал за &bdquo;тъмни мисли&ldquo; и &bdquo;демони&ldquo;</p>

Ветеран от армията правил смразяващи коментари за "демони" седмици преди да убие 7-те си деца и техния братовчед

Свят Преди 51 минути

Убиецът е работил в компанията UPS и е служил в Националната гвардия на Луизиана от август 2013 г. до август 2020 г.

<p>Фон дер Лайен очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев</p>

Фон дер Лайен обяви, че очаква с нетърпение сътрудничеството с Румен Радев

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейската комисия обяви готовност за съвместна работа след изборната победа в България

Катар постепенно възобновява полетите на чуждестранни авиокомпании

Катар постепенно възобновява полетите на чуждестранни авиокомпании

Свят Преди 1 час

Това се случва за първи път от началото на военния конфликт в региона

,

България на върха! Ангел Русев е европейски шампион за шести път

България Преди 1 час

Българинът направи невъзможното в Батуми, като изтръгна златото със само един килограм преднина в последния си опит

Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с „First Light“

Лана Дел Рей влиза в света на Джеймс Бонд с „First Light“

Любопитно Преди 1 час

Лана Дел Рей представя „First Light“ – официалната тема към новата игра „007 First Light“. Сингълът, създаден с легендата Дейвид Арнолд, съчетава класически Бонд оркестрации с меланхоличния вокал на певицата в един елегантен гейминг дебют

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

Председателят на Европейския съвет поздрави Румен Радев за победата на изборите

Свят Преди 1 час

Антониу Коща написа пост в социалната мрежа X

Зрителите гласуваха доверие на NOVA в изборния ден

Зрителите гласуваха доверие на NOVA в изборния ден

Любопитно Преди 1 час

Медията спечели аудиторията в активна възраст във всеки сегмент от програмата си в деня на вота

<p>Трейдъри печелят милиони от изявленията на Тръмп</p>

Съмнения за вътрешна търговия надвисват над президентството на Тръмп

Свят Преди 1 час

BBC анализира данни за обемите на търговия на няколко финансови пазара и ги съпоставя с някои от най-съществените изказвания на президента, които влияят на пазарите

Разпитаха Киселова по делото за плагиатство срещу Петър Илиев, той не разбирал в какво е обвинен

Разпитаха Киселова по делото за плагиатство срещу Петър Илиев, той не разбирал в какво е обвинен

България Преди 1 час

Като защитник на подсъдимия беше конституиран и бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат

,

Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита

Любопитно Преди 2 часа

Компанията на Джеф Безос разследва причините, поради които сателитът Blue Bird 7 се озова в по-ниска орбита, въпреки успешното кацане на ракетата носител в Атлантическия океан

„Не го правя за лайкове, правя го за хората“

„Не го правя за лайкове, правя го за хората“

Любопитно Преди 2 часа

Изпълнителят и китарист Александър Колев е човекът, който има суперсилата да превръща сивите и шумни станции на софийското метро в истински концертни зали

Тежка катастрофа в София, пострадал е полицай

Тежка катастрофа в София, пострадал е полицай

България Преди 2 часа

Движението в посока Околовръстното е напълно блокирано

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че кучето ви има доверие

dogsandcats.bg

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

„Човешкият алгоритъм“ в „Куб“ – поглед към дигиталната реалност

Edna.bg

Ким Кардашиян и Люис Хамилтън на романтична вечеря в Малибу

Edna.bg

Капитанът на Арсенал: Трябва да сме заедно

Gong.bg

Билетите за дербито ЦСКА – Левски са вече в продажба

Gong.bg

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента

Nova.bg

Жълт код в цяла Южна България във вторник

Nova.bg