Донор на генетичен материал с над 180 деца предизвиква съдебен скандал във Великобритания

М ъж, който твърди, че е биологичен баща на повече от 180 деца по целия свят, беше използван от съдия като предупреждение за рисковете от нерегламентираното даряване на генетичен материал.

Робърт Чарлз Албон, известен като Джо Донор, рекламира услугите си онлайн и твърди, че е помогнал за зачеването на деца в Китай, Австралия, САЩ, Аржентина и Великобритания. Въпреки това, една двойка определи взаимодействието си с него като „история на ужасите“, след като той заведе съдебно дело с искане за родителски права върху тяхното дете.

Съдът разкрива тревожни детайли

Judge's sperm donor warning over man who 'fathered 180 children' https://t.co/GHutku5HbJ

В необичайно решение съдията от семейния съд Джонатан Фърнес KC реши да разкрие публично самоличността на Албон в обществен интерес. В своята присъда той подчерта необходимостта жените да бъдат предупредени за възможните последствия от нерегламентираното донорство.

Бебето в този случай е било заченато чрез осеменяване със спринцовка от еднополова двойка. Въпреки това, Албон твърдял, че е имал таен сексуален контакт с биологичната майка – твърдение, което съдията категорично отхвърли.

Съдът в Кардиф установи, че Албон е бил напълно непознат за детето и го е видял само веднъж за 10 минути, когато то е било на няколко седмици. Въпреки това, той подал иск за родителски права, искал да бъде вписан в акта за раждане и настоявал небиологичната майка да бъде наричана „леля“, вместо майка – въпреки че тя отглеждала детето от самото му раждане.

Опустошителни последици за майките

Делото продължило повече от две години и се отразило тежко на семейството. Двете майки свидетелстваха, че съдебната битка е била изключително стресираща, като дори довела до разпадането на връзката им. Биологичната майка страдала от тревожност, депресия и дори мисли за самоубийство.

Присъдата на съда, издадена през 2023 г. но публикувана едва сега, посочва, че мотивите на Албон не са били свързани с благосъстоянието на детето, а са „изцяло егоцентрични“.

Албон – мъж, търсещ контрол

Unregulated sperm donor 'Joe Donor' fathers 180+ kids, sparking legal battles and warnings. A judge names him to protect vulnerable women - So a professional wanker then. pic.twitter.com/Cu3CngQuFW