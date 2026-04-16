Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Н ападатели нахлуха в банка, държаха 25 души като заложници в Италия в продължение на два часа, след което избягаха през тунел, предаде АФП.

Трима обирджии, единият от които „със сигурност е бил въоръжен“, влезли в клон на френска банка в Неапол около 11:30 ч. местно време.

Те взели за заложници клиенти и служители, които били освободени около два часа по-късно. Няма данни за пострадали.

Трима обраха банка в Италия, заплашвайки с бомба менте

„Благодарение на бързата реакция на полицията всички заложници бяха освободени малко след 13:30 ч., без тежки наранявания“, заяви префектът на Неапол Микеле ди Бари.

Според кадри от мястото, разпространени от местни медии, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката.

Обирджиите обаче са успели да избягат през тунел. Все още не е ясно какво са откраднали.